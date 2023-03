The Last of Us Part 1 нарешті вийшла на ПК: у грі вже виявили проблеми

Після багатьох років очікувань геймерів гра The Last of Us Part 1 такий вийшла у версії на ПК. Розробники переконані, що це великий день для всієї ігрової спільноти.

Втім, почалося все не настільки святково. У грі вже виявили низку проблем з продуктивністю, тож геймери залишають масові негативні відгуки в мережі.

The Last of Us Part 1 вийшла на ПК

Знаменитий постапокаліптичний екшен The Last of Us: Part I, на думку ігрової спільноти, є однією з найкращих сюжетних ігор в історії індустрії. Тож не важко зрозуміти очікування шанувальників.

Починаючи власну розробку, ми хотіли, щоб гравці на ПК відчули дивовижну історію, яка справді витримає випробування часом, зберігаючи однаково високу планку якості як на ПК, так і на консолях PlayStation,

– заявив віцепрезидент Naughty Dog Крістіан Герлінг.

Та схоже, що все пішло не так добре, як того очікували розробники.

Трейлер гри The Last of Us: Part I на ПК: дивіться відео

Проблеми з продуктивністю гри

Вже за кілька годин після релізу гра почала отримувати негативні відгуки шанувальників. Судячи з коментарів, порт TLoU має проблеми з оптимізацією.

Геймери скаржаться на часті вильоти, зависання, а також дуже довгу компіляцію шейдерів – в окремих випадках може досягати навіть двох годин.

Розробник The Last of Us компанія Naughty Dog негайно відреагувала на проблеми, заявивши, що їхня команда активно досліджує численні проблеми з останнім портом гри для ПК.

The Last of Us Part I Гравці на ПК: ми почули ваші занепокоєння, і наша команда активно досліджує численні проблеми, про які ви повідомили. Ми продовжуватимемо оновлюватися для вас, але наша команда надає пріоритет оновленням і вирішуватиме проблеми в майбутніх виправленнях,

– пообіцяли розробники.