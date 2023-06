Игрок The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom построил в игре целую железную дорогу

Талантливый поклонник Zelda: Tears of the Kingdom построил полностью функциональную железную дорогу, расширяющую представление о возможностях игроков в новом хите от Nintendo.

Новая Зельда уже вошла в историю игровой индустрии, а довольные геймеры продолжают меряться креативом, показывая свои инженерные творения.

Несомненно, Tears of the Kingdom была одним из самых ожидаемых релизов в 2023 году, но никто не ожидал, что игра сможет конкурировать с Minecraft в аспекте удивительных геймерских проектов.

Благодаря новой механике последняя игра культовой франшизы позволяет геймерам напрягать свои извилины, создавая сложные инженерные устройства.

К примеру, один креативный игрок умудрился создать в игре собственный HIMARS, а другой сделал самый настоящий ударный дрон.

Присоединился к этому клубу инженеров-конструкторов пользователь Reddit под ником HS_Seraph, который построил в игре достаточно большой маршрут железной дороги.

Поезд в Tears of the Kingdom: видео

Иногда кажется, что игроки могут построить в Tears of the Kingdom все что угодно, и это творение стало лишь еще одним доказательством данной гипотезы.

, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже доступна для консоли Nintendo Switch.