Гравець The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom збудував у грі цілу залізницю

Талановитий шанувальник Zelda: Tears of the Kingdom збудував повністю функціональну залізницю, яка розширює уявлення про можливості гравців у новому хіті від Nintendo.

Нова Зельда уже ввійшла в історію ігрової індустрії, а задоволені геймери продовжують мірятися креативом, демонструючи свої інженерні творіння.

Безсумнівно, Tears of the Kingdom була одним із найбільш очікуваних релізів 2023 року, але ніхто не очікував, що гра зможе конкурувати з Minecraft в аспекті дивовижних геймерських проєктів.

Завдяки новій механіці остання гра культової франшизи дозволяє геймерам напружувати свої звивини, створюючи складні інженерні прилади.

Наприклад, один креативний гравець примудрився створити у грі власний HIMARS, а інший зробив справжнісінький ударний дрон.

Доєднався до цього клубу інженерів-конструкторів користувач Reddit під ніком HS_Seraph, який збудував у грі досить великий маршрут функціональної залізниці.

Іноді здається, що гравці можуть збудувати в Tears of the Kingdom все що завгодно і це творіння стало лише ще одним доказом даної гіпотези.

, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вже доступна для консолі Nintendo Switch.