Zelda: Tears of the Kingdom вже стала однією з найкращих відеоігор в історії та її шанувальники ще довго тішитимуть геймерську спільноту різного роду цікавинками, що стали можливими завдяки інноваційним механікам проєкту, повідомляє 24 Канал.
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У той час як Breath of the Wild створила безпрецедентний відкритий світ, наповнений ігровими можливостями, її сиквелу вдалося перевершити попередницю майже у всіх областях.
Значною мірою це сталося завдяки поєднанню "Fuse" і "Ultrahand" – двох нових здібностей, які дозволяють гравцям створювати нескінченну кількість чудернацьких механізмів, щоб долати численні виклики гри.
І хоча гра в першу чергу нова Zelda заохочує конструювати транспорт для полегшення власного пересування, гравці швидко навчилися створювати собі смертоносних компаньйонів, які неабияк допомагають у бійках з ворожими юнітами.
Вразив у цьому плані працівник видання GameSpot Макс Блюменталь, який витратив кілька днів на створення смертоносного ударного дрона.
Відео з можливостями його останньої ітерації стало вірусним у твітері, адже продемонструвало як цікавий механізм з легкістю винищив цілий ворожий табір.
Дивовижний дрон у Tears of the Kingdom: відео
Автор смертоносного пристрою поділився детальною інструкцією з його створення, що дозволить охочим геймерам відтворити дрон у своєму проходженні.
Інструкція: відео