Проект ориентирован на поклонников локальных игр для двоих в духе знаменитой It Takes Two, сообщает 24 Канал.

Новый кооперативный хит для двоих

Сюжет игры расскажет о двух совершенно разных пушистиках, чьи судьбы пересекаются из-за внезапных неприятностей.

Королевский кот Пеппер жил в роскоши, пока катастрофическое событие не заставило его покинуть стены дворца, а уличный кот Деш ежедневно добывал еду, сражаясь с опасными лесными существами, пока не встретил своего новоиспеченного напарника.

Теперь пушистая пара должна объединить усилия, чтобы найти путь домой и преодолеть на пути многочисленные препятствия.

Трейлер игры: смотрите видео

Разработчики The Missing Tail создали игровой процесс для прохождения в режиме разделенного экрана или по сети, где каждое действие потребует четкого взаимодействия двух партнеров.

Игроки вместе переносят факелы, сдвигают массивные предметы и даже уменьшаются с помощью заклинаний, чтобы пролезть через замочную скважину. Несмотря на совместные задачи, авторы оставили место для настоящего кошачьего хаоса – пушистые герои могут сбрасывать вещи с полок и всячески мешать местным жителям.

Выход It Takes Two в свое время доказал успех кооперативных игр для двоих, разойдясь тиражом более 20 миллионов копий за четыре года. Новинка от студии Estoty попытается совместить эту формулу успеха с популярностью кошачьей тематики, которую ранее успешно использовал проект Stray.

Пока у игры нет даты выхода, но ее уже можно добавить в список желаний в Steam, а кроме ПК проект планируется выпустить также на консолях Xbox и PlayStation.