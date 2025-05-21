Стратегия о выживании поселка на спине гигантского существа выходит из раннего доступа

Студия Stray Fawn из Цюриха официально объявила дату полного релиза своей фэнтезийной градостроительной стратегии The Wandering Village. Вместе с новостью разработчики опубликовали новый трейлер, демонстрирующий обновленный геймплей.

The Wandering Village стала доступной в раннем доступе Steam ещё осенью 2022 года, а летом 2023-го проект также появился в Game Preview на Microsoft Store и консолях Xbox One и Xbox Series X|S, одновременно с релизом большого Ocean Update, напоминает 24 Канал.

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Полноценный релиз игры запланирован на 17 июля 2025 года. Она одновременно выйдет на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch.

Сейчас The Wandering Village стоит 25 долларов, однако акционная скидка в 30% действует только до 27 мая. После этого цена вырастет до 30 долларов.

События игры разворачиваются на спине огромного существа, по имени Онбу. Это последнее пристанище людей, которым удалось выжить после того, как планету покрыли ядовитые споры.

Задачей игрока является построение функционального поселения, обеспечение жителей всем необходимым, адаптация к меняющимся условиям и налаживание отношений с Онбу – как в роли союзника, так и в статусе паразита.



Развитие поселения на спине Онбу – главная задача игрока / Фото Stray Fawn

The Wandering Village сочетает элементы строительства поселения, выживания, роуглайка и сюжетного режима. Также в игре реализована функция преобразования текста в язык. Среди главных источников вдохновения разработчики называют аниме "Навсикая из Долины ветров" от студии Ghibli.

Кстати, недавно на разных платформах вышла еще одна довольно необычная игра – The Precinct – симулятор полицейского с открытым миром. Здесь игроки должны патрулировать город, расследовать преступления и выполнять структурированные задания.