Разработчики The Witcher 3 рассказали, будут ли ваши старые сохранения работать с новым ремастером

Хорошая новость для поклонников приключений ведьмака Геральта. Польская студия CD Projekt RED подготовила замечательный подарок для всех владельцев культовой ролевой игры. Новое переиздание The Witcher 3 не заставит вас проходить длинную историю с самого начала.

Прогресс сохранен

Разработчики официально подтвердили совместимость старых сохранений с будущим ремастером. Даже те игроки, которые планируют перейти с оригинальной консоли Nintendo Switch на новую Nintendo Switch 2, смогут без проблем перенести свои файлы прогресса на новую платформу, пишет IGN.

Охотники за трофеями также могут не волноваться. Все достижения, которые вы уже открыли, перейдут в новую версию, а прогресс в незавершенных заданиях будет обновляться дальше.

Мы увидели ваши вопросы об игре The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered! Хорошая новость: ваши текущие сохранения будут работать после обновления, так что вы сможете вернуться на "Путь" именно с того места, где остановились. Ваши разблокированные достижения и трофеи также будут перенесены!

– написали разработчики на своей странице в социальной сети X.

Разработчики существенно переработали игру, добавив кроссплатформенную поддержку модификаций, совершенно новую систему отслеживания квестов, улучшенные анимации, переработанную систему сбора добычи и обновленный интерфейс.

Будущее франшизы и новая цена

Обновленная версия станет доступна уже 29 сентября 2026 года и будет полностью бесплатной для всех нынешних владельцев оригинала. Однако разработчики немного повысили стоимость игры для новых покупателей, поскольку теперь базовое издание сразу включает два больших дополнения: "Каменные сердца" и "Кровь и вино".

Студия CD Projekt RED рекомендует пройти обе истории до того, как в 2027 году выйдет третье дополнение под названием Songs of the Past.