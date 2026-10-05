Невероятный пик посещаемости

Новый ремастер вышел на прошлой неделе в виде бесплатного обновления для всех владельцев оригинальной игры. Обновление содержит масштабные визуальные улучшения, переработанную боевую систему и целый ряд дополнительных усовершенствований, пишет GamesRadar.

Уже через несколько дней после релиза аналитический сервис SteamDB зафиксировал новый пик посещаемости на уровне 137 724 пользователя онлайн. Это стало абсолютным рекордом для проекта за все 11 лет его существования

Предыдущий рекорд пиковой онлайн-активности был установлен в январе 2020 года на фоне выхода первого сезона отдельного сериала от Netflix. Тогда в игре одновременно находились 103 329 игроков, однако нынешнее обновление существенно превзошло этот результат.

Помимо впечатляющих цифр в цифровом магазине, обновленная версия заняла первое место среди самых высокооцененных игр 2026 года на агрегаторе Metacritic.

На Пути в эти выходные собралось очень много из вас, мои дорогие ведьмаки. Большая любовь и благодарность вам за то, что играете в наши игры,

– прокомментировал ассоциированный игровой директор сиквела Cyberpunk 2077 Павел Сасько.

Несмотря на громкий успех, разработчики не планируют останавливаться на достигнутом. Команда CD Projekt Red уже выпустила первые исправления ошибок и пообещала продолжить работу над оптимизацией игры и устранением мелких технических багов.