Сколько будет стоить разработка The Witcher 4 – аналитики поразили вердиктом
- Аналитик Матеуш Хшановский оценил стоимость разработки The Witcher 4 примерно в 1,4 миллиарда злотых (388 миллионов долларов США).
- Общая стоимость проекта вместе с маркетингом может достичь почти 800 миллионов долларов, а общий бюджет разработки новой трилогии оценивается в 861 миллион долларов.
Аналитики попытались предположить сколько будет стоить для CDPR разработка амбициозной RPG The Witcher 4 и сумма выглядит действительно угрожающей.
Как известно, следующим крупным проектом от польской CD Projekt Red станет The Witcher 4 и, выглядит так, что цена ошибки в этом случае будет астрономически высокой, ведь разработка игры влетит компании в солидную копеечку, сообщает Insider Gaming.
Стоит внимания Целая куча денег: призовой фонд Чемпионата мира по киберспорту в 2026 году снова рекордный
Сколько будет стоить разработка нового Ведьмака?
Аналитик компании Noble Securities Матеуш Хшановский заявил, что создание видеоигры The Witcher 4 будет стоить примерно 1,4 миллиарда злотых (388 миллионов долларов США), информирует Clawsome Gamer.
В дополнение, финансист считает, что маркетинг проекта обойдется CDPR в аналогичную сумму, что установит общую стоимость игры на отметке в почти 800 миллионов долларов.
При этом Хшановский предполагает, что общий бюджет новой трилогии составит 3,2 миллиарда злотых или 861 миллион долларов США (без затрат на маркетинг для каждой игры – 24 Канал).
Трейлер The Witcher 4: смотрите видео
Напомним, что разработка The Witcher 3 Wild Hunt, выпущенной в 2015 году обошлась польской студии в 81 миллион долларов. То есть первая игра новой трилогии подорожала в стоимости производства почти в 10 раз.
Все же следует также отметить, что это лишь прогнозы аналитиков, а не официальные данные от CDPR, поэтому настоящие цифры могут быть иными.
А во сколько обойдется сиквел Cyberpunk 2077?
Спрогнозировал Матеуш Хшановский и бюджет пока загадочного Project Orion – продолжения Cyberpunk 2077.
По его мнению, создание игры обойдется практически в ту же сумму, а именно около 1,5 миллиарда злотых (416 миллионов долларов США).
Подорожание по сравнению с The WItcher 4 обусловлено вероятным многопользовательским режимом. Аналитик прогнозирует, что сиквел проекта появится в четвертом квартале 2030 года, когда оригинальной игре исполнится 10 лет.