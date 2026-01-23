Сколько будет стоить разработка The Witcher 4 – аналитики поразили вердиктом

Аналитики попытались предположить сколько будет стоить для CDPR разработка амбициозной RPG The Witcher 4 и сумма выглядит действительно угрожающей.

Как известно, следующим крупным проектом от польской CD Projekt Red станет The Witcher 4 и, выглядит так, что цена ошибки в этом случае будет астрономически высокой, ведь разработка игры влетит компании в солидную копеечку, сообщает Insider Gaming.

Стоит внимания Целая куча денег: призовой фонд Чемпионата мира по киберспорту в 2026 году снова рекордный

Сколько будет стоить разработка нового Ведьмака?

Аналитик компании Noble Securities Матеуш Хшановский заявил, что создание видеоигры The Witcher 4 будет стоить примерно 1,4 миллиарда злотых (388 миллионов долларов США), информирует Clawsome Gamer.

В дополнение, финансист считает, что маркетинг проекта обойдется CDPR в аналогичную сумму, что установит общую стоимость игры на отметке в почти 800 миллионов долларов.

При этом Хшановский предполагает, что общий бюджет новой трилогии составит 3,2 миллиарда злотых или 861 миллион долларов США (без затрат на маркетинг для каждой игры – 24 Канал).

Трейлер The Witcher 4: смотрите видео

Напомним, что разработка The Witcher 3 Wild Hunt, выпущенной в 2015 году обошлась польской студии в 81 миллион долларов. То есть первая игра новой трилогии подорожала в стоимости производства почти в 10 раз.

Все же следует также отметить, что это лишь прогнозы аналитиков, а не официальные данные от CDPR, поэтому настоящие цифры могут быть иными.

А во сколько обойдется сиквел Cyberpunk 2077?