Скільки коштуватиме розробка The Witcher 4 – аналітики вразили вердиктом
- Аналітик Матеуш Хшановський оцінив вартість розробки The Witcher 4 приблизно в 1,4 мільярда злотих (388 мільйонів доларів США).
- Загальна вартість проєкту разом з маркетингом може досягти майже 800 мільйонів доларів, а загальний бюджет розробки нової трилогії оцінюється в 861 мільйон доларів.
Аналітики спробували припустити скільки вартуватиме для CDPR розробка амбітної RPG The Witcher 4 і сума виглядає справді загрозливою.
Як відомо, наступним великим проєктом від польської CD Projekt Red стане The Witcher 4 і, виглядає так, що ціна помилки в цьому випадку буде астрономічно високою, адже розробка гри влетить компанії у солідну копієчку, повідомляє Insider Gaming.
Скільки коштуватиме розробка нового Відьмака?
Аналітик компанії Noble Securities Матеуш Хшановський заявив, що створення відеогри The Witcher 4 буде коштувати приблизно 1,4 мільярда злотих (388 мільйонів доларів США), інформує Clawsome Gamer.
На додачу, фінансист вважає, що маркетинг проєкту обійдеться CDPR в аналогічну суму, що встановить загальну вартість гри на відмітці у майже 800 мільйонів доларів.
При цьому Хшановський передбачає, що загальний бюджет нової трилогії складе 3,2 мільярда злотих або ж 861 мільйон доларів США (без витрат на маркетинг для кожної гри – 24 Канал).
Трейлер The Witcher 4: дивіться відео
Нагадаємо, що розробка The Witcher 3 Wild Hunt, випущеної у 2015 році обійшлася польській студії у 81 мільйон доларів. Себто перша гра нової трилогії здорожчала у вартості виробництва майже в 10 разів.
Все ж слід також зазначити, що це лише прогнози аналітиків, а не офіційні дані від CDPR, тому справжні цифри можуть бути інакшими.
А у скільки обійдеться сиквел Cyberpunk 2077?
Спрогнозував Матеуш Хшановський і бюджет поки що загадкового Project Orion – продовження Cyberpunk 2077.
На його думку, створення гри обійдеться практично у ту ж суму, а саме близько 1,5 мільярда злотих (416 мільйонів доларів США).
Здорожчання в порівнянні з The WItcher 4 зумовлено ймовірним багатокористувацьким режимом. Аналітик прогнозує, що сиквел проєкту з'явиться в четвертому кварталі 2030 року, коли оригінальній грі виповниться 10 років.