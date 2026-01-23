Укр Рус
Скільки коштуватиме розробка The Witcher 4 – аналітики вразили вердиктом
23 січня, 18:28
3

Скільки коштуватиме розробка The Witcher 4 – аналітики вразили вердиктом

Максим Задворський
Основні тези
  • Аналітик Матеуш Хшановський оцінив вартість розробки The Witcher 4 приблизно в 1,4 мільярда злотих (388 мільйонів доларів США).
  • Загальна вартість проєкту разом з маркетингом може досягти майже 800 мільйонів доларів, а загальний бюджет розробки нової трилогії оцінюється в 861 мільйон доларів.

Аналітики спробували припустити скільки вартуватиме для CDPR розробка амбітної RPG The Witcher 4 і сума виглядає справді загрозливою.

Як відомо, наступним великим проєктом від польської CD Projekt Red стане The Witcher 4 і, виглядає так, що ціна помилки в цьому випадку буде астрономічно високою, адже розробка гри влетить компанії у солідну копієчку, повідомляє Insider Gaming. 

Скільки коштуватиме розробка нового Відьмака?

Аналітик компанії Noble Securities Матеуш Хшановський заявив, що створення відеогри The Witcher 4 буде коштувати приблизно 1,4 мільярда злотих (388 мільйонів доларів США), інформує Clawsome Gamer.

На додачу, фінансист вважає, що маркетинг проєкту обійдеться CDPR в аналогічну суму, що встановить загальну вартість гри на відмітці у майже 800 мільйонів доларів

При цьому Хшановський передбачає, що загальний бюджет нової трилогії складе 3,2 мільярда злотих або ж 861 мільйон доларів США (без витрат на маркетинг для кожної гри – 24 Канал).

Трейлер The Witcher 4: дивіться відео

Нагадаємо, що розробка The Witcher 3 Wild Hunt, випущеної у 2015 році обійшлася польській студії у 81 мільйон доларів. Себто перша гра нової трилогії здорожчала у вартості виробництва майже в 10 разів. 

Все ж слід також зазначити, що це лише прогнози аналітиків, а не офіційні дані від CDPR, тому справжні цифри можуть бути інакшими.

А у скільки обійдеться сиквел Cyberpunk 2077?

  • Спрогнозував Матеуш Хшановський і бюджет поки що загадкового Project Orion – продовження Cyberpunk 2077. 

  • На його думку, створення гри обійдеться практично у ту ж суму, а саме близько 1,5 мільярда злотих (416 мільйонів доларів США). 

  • Здорожчання в порівнянні з The WItcher 4 зумовлено ймовірним багатокористувацьким режимом. Аналітик прогнозує, що сиквел проєкту з'явиться в четвертому кварталі 2030 року, коли оригінальній грі виповниться 10 років.