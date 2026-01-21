Які суми розіграють на Esports World Cup 2026?

Фонд Esports World Cup Foundation повідомив, що загальний призовий фонд турніру 2026 року становитиме 75 мільйонів доларів. Це на 5 мільйонів доларів більше, ніж минулого року. Змагання відбудуться в Ер-Ріяді з 6 липня по 23 серпня та триватимуть сім тижнів, пише Esports Insider.

Дивіться також Кубок світу з кіберспорту оголосив останню гру чемпіонату, і це точно не те, чого ви чекали

У турнірі візьмуть участь понад дві тисячі гравців із більш ніж 200 кіберспортивних організацій. Вони змагатимуться у 25 турнірах по 24 різних іграх, зазначає Esports.net. Кожен клуб намагатиметься здобути максимальну кількість очок у перегонах за титул чемпіона Club Championship.

Кіберспорт – це цікаві стріми, меми після турнірів, апдейти ігор і постійний рух уперед. Залишатися частиною світу кіберспорту допоможе betking. Від актуальних прогнозів до результатів змагань – усе, що цікавить фанатів, зібрано на одному сайті.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

На клубний чемпіонат виділили 30 мільйонів доларів, що на 3 мільйони більше, ніж торік. Команда-переможець отримає 7 мільйонів доларів. Призові виплати для інших позицій у Top-24 також збільшилися порівняно з минулим роком. Торік боротьба за перше місце тривала до останнього тижня змагань, коли сім клубів усе ще мали шанси на перемогу.

Індивідуальні турнірні змагання по кожній грі матимуть власні призові фонди загальною сумою понад 39 мільйонів доларів. Решту коштів розподілять через систему клубних та індивідуальних нагород. Серед них – титули найціннішого гравця для кожного турніру, а також премія Jafonso Award. Цю відзнаку вручатимуть командам або гравцям, які виграють турнір після проходження через кваліфікаційні відбори або через додатковий раунд останнього шансу.



Цьогорічний призовий фонд Esports World Cup складе 75 мільйонів доларів / Фото Esports World Cup Foundation

Ральф Райхерт, генеральний директор Esports World Cup Foundation, зазначив, що призовий фонд існує для підтримки гравців та клубів, які інвестують у них рік за роком. Він підкреслив, що унікальність Чемпіонату світу в Ріяді полягає саме в клубному чемпіонаті, адже один титул визначає переможця конкретної гри, тоді як Esports World Cup визначає абсолютного міжігрового чемпіона серед клубів.

Збільшення призового фонду стало наслідком успіху минулорічного заходу. Організатори повідомили, що турнір 2025 року охопив 750 мільйонів глядачів по всьому світу та згенерував 350 мільйонів годин перегляду.

Чого ще можна очікувати?

Окрім збільшення призових, Фонд продовжить підтримувати різноманітні ініціативи в кіберспортивних екосистемах світу:

Програма Road to EWC повертається у 2026 році та пропонуватиме гравцям шлях до кваліфікації на головний турнір через партнерські видавництва та низові змагання.

Також повернеться Club Partner Programme, яка підтримуватиме 40 кіберспортивних організацій з усього світу. Інформацію про обрані організації поки не розголошували.

Частину призових коштів розподілять і через кваліфікаційні події, які організовують партнерські видавці перед основним турніром у Ер-Ріяді.

Які ігри з'являться на EWC 2026?

Нагадаємо, на Чемпіонаті двадцять чотири дисципліни. До фінального списку увійшли Apex Legends, Call of Duty Black Ops 7, Call of Duty Warzone, Chess, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, Overwatch 2, PUBG Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, TEKKEN 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, Teamfight Tactics, Trackmania та Valorant.



Всі ігри, які ми побачимо на Esports World Cup 2026 / Фото Esports World Cup Foundation