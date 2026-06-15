CD Projekt втайне готовит еще одного "Ведьмака": первые подробности уже просочились в сеть

Франшиза "Ведьмак" может получить ещё один неожиданный спин-офф. Инсайдеры утверждают, что CD Projekt готовит новый сетевой проект, который пока не показывали публике, но некоторые подробности уже просочились в сеть.

О новой игре во вселенной "Ведьмака" сообщает портал MP1st, получивший информацию из собственных источников. По данным журналистов, польская студия CD Projekt Red работает не только над ранее анонсированным Project Sirius, но и над еще одним сетевым проектом в популярной фэнтезийной вселенной.

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По информации инсайдеров, речь идет об условно-бесплатном кооперативном ролевом экшене. Игру якобы готовят для персональных компьютеров и мобильных устройств. Официального подтверждения этих данных пока нет.

События проекта разворачиваются в 1230 году — задолго до событий основной трилогии и в тот период, когда Геральт из Ривии еще был молодым ведьмаком. При этом главным героем станет не сам Белый Волк. Источники утверждают, что игрокам позволят создать собственного персонажа благодаря редактору внешности.

Основой игрового процесса станут традиционные для ведьмаков контракты на истребление монстров в разных регионах мира. Сообщается, что боевая система будет сочетать блокирование ударов, уклонение, парирование и зрелищные добивания противников.

Также игроки смогут развивать персонажа через способности различных школ ведьмаков, использовать магические знаки и самостоятельно готовить эликсиры для сражений с опасными чудовищами.

Кто может создавать игру

Отдельное внимание привлекает вопрос о разработчике проекта. MP1st предполагает, что за игрой может стоять американская студия Scopely, известная прежде всего мобильными хитами вроде Monopoly Go.

Основанием для таких предположений стало официально подтвержденное сотрудничество между CD Projekt и Scopely, о котором компании объявили еще в марте 2025 года. Тогда стороны сообщили о совместном проекте по одной из франшиз CD Projekt, но не уточнили, о какой именно вселенной идет речь.

Scopely принадлежит саудовскому холдингу Savvy Games Group и специализируется преимущественно на мобильных играх с сервисной моделью развития. Именно поэтому слухи о выходе нового "Ведьмака" одновременно на ПК и смартфонах выглядят вполне логично.

Когда ждать анонса

Несмотря на появление новых подробностей, официальная презентация может состояться еще нескоро.

В финансовом отчете CD Projekt за первый квартал 2026 года руководство компании уже комментировало партнерство со Scopely. Со-генеральный директор Михал Новаковский заявил, что компания пока не готова представлять совместный проект широкой аудитории.

По его словам, анонса этой игры в 2026 году ждать не стоит. Это означает, что даже если информация инсайдеров соответствует действительности, официальное раскрытие деталей может состояться только в последующие годы.

В настоящее время CD Projekt параллельно работает сразу над несколькими крупными проектами во вселенной "Ведьмака". Среди них — новая основная часть серии, известная под кодовым названием Polaris, а также мультиплеерный Project Sirius. Если информация MP1st подтвердится, фанаты получат еще один способ исследовать мир ведьмаков — на этот раз в кооперативном формате и с возможностью создать собственного охотника на монстров.