Titan Quest 2 готовится получить первое значительное обновление в раннем доступе. THQ Nordic вместе с Grimlore Games показали семь минут геймплея с новым контентом и анонсировали релиз патча на 30 сентября для Steam и Epic Games Store.

Что добавит новый патч для Titan Quest 2?

Согласно обещанию разработчиков, первое большое обновление для Titan Quest 2 выходит уже 30 сентября в Steam и EGS, сообщает 24 Канал со ссылкой на THQ Nordic.

Смотрите также Готовьте свои кошельки: Valve начала подготовку к осенней распродаже в Steam

Вместе с анонсом студия Grimlore Games показала 7-минутный ролик, в котором демонстрируют новые возможности и контент для игроков.

Трейлер Titan Quest 2 – смотрите видео:

Главной новинкой станет вторая глава сюжетной кампании. В ней пользователям предстоит исследовать мифические Северные пляжи, раскрыть планы богини мести Немезиды и столкнуться с опасностью от племени рыболюдей – ихтианов.

Игроков ждут как новые пейзажи, так и битвы с обновленными врагами, среди которых – новые разновидности ихтианов и их предводитель, Король Приливов. Этот босс прячется за отрядами подчиненных и выходит в бой только после того, как герой победит всех миньонов. Он вооружен магическим трезубцем, который наносит мощные ледяные удары.

Расширили и игровые возможности: добавили новые активные и пассивные умения в нескольких мастерствах. Кроме этого, апдейт содержит новые локации, трех сильных боссов, головоломки, секреты, а также обещает "эпическую битву с ихтианами" и многое другое. Полный перечень изменений разработчики обнародуют в день релиза.

О чем игра Titan Quest 2?

Titan Quest 2 – это ролевой экшен в жанре hack and slash, события которого разворачиваются в мире древнегреческой мифологии, о чем отмечается на странице игры в Steam.

Сюжет игры сосредоточен на противостоянии богине мести Немезиде. Она вышла из-под контроля и искажает Нити Судьбы, наказывая всех, кто осмеливается ей противостоять. Игрокам предстоит взять на себя роль героя, бросающего вызов богине и ее приспешникам, путешествуя по мифическому миру.

Ключевой особенностью игры является гибкая система развития персонажа, которая позволяет комбинировать два разных класса-мастерства для создания уникального билда. На пути к победе игроки будут исследовать вручную созданные локации, собирать мощное снаряжение и сражаться с различными мифическими существами.

Titan Quest 2 вышла в раннем доступе 1 августа и уже получила более 11 тысяч положительных отзывов в Steam, с рейтингом 85%. Более 300 тысяч копий игры было продано за первые три дня после старта продаж.