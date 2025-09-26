На какие игры и когда ждать скидок?

В этом году осенняя распродажа в Steam состоится на два месяца раньше, чем обычно. Вместо традиционного конца ноября, акция стартует 29 сентября в 20:00 по киевскому времени и продлится неделю, до 6 октября 20:00. Даты указаны в тизере на YouTube, однако причин такого изменения графика Valve не комментирует.

Поскольку это сезонная распродажа, ожидается большое количество предложений. Valve уже подогревает интерес игроков официальным трейлером, в котором показала некоторые игры, что получат скидки.

В частности, в ролике упоминаются такие проекты, как No Rest for the Wicked, The Alters, Peak, Killing Floor 3, Tempest Rising и The Hundred Line: Last Defense Academy.

Также скидки ожидаются на хиты 2025 года и прошлых лет. Среди них – Final Fantasy VII Rebirth, Batman: Arkham Knight, Doom: The Dark Ages и Nier: Automata.

Кроме того, в конце трейлера появляется коллаж, который намекает на скидки для Stronghold Crusader: Definitive Edition и нескольких десятков других игр.

Анонс осенней распродажи в Steam – смотрите видео:

Вот полный список упомянутых игр:

No Rest for the Wicked

The Alters

DREDGE

Squad

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Batman Arkham Knight

DOOM Темные века

CarX Street

PEAK

Into the Dead Our Darkest Days

Killing Floor 3

The Hundred Line Last Defense Academy

NieR Automata

House Flipper 2

Посылочный симулятор

Посылочный симулятор Это место занято?

SCUM

Ravenswatch

Tempest Rising

Cast n Chill

Информация о скидках и акционных предложениях появится в первый день распродажи в Steam на главной странице магазина.