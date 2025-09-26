На які ігри та коли чекати знижок?
Цьогоріч осінній розпродаж у Steam відбудеться на два місяці раніше, ніж зазвичай. Замість традиційного кінця листопада, акція стартує 29 вересня о 20:00 за київським часом і триватиме тиждень, до 6 жовтня 20:00. Дати вказані в тизері на YouTube, однак причин такої зміни графіка Valve не коментує.
Оскільки це сезонний розпродаж, очікується велика кількість пропозицій. Valve вже підігріває інтерес гравців офіційним трейлером, в якому показала деякі ігри, що отримають знижки.
Зокрема, у ролику згадуються такі проєкти, як No Rest for the Wicked, The Alters, Peak, Killing Floor 3, Tempest Rising та The Hundred Line: Last Defense Academy.
Також знижки очікуються на хіти 2025 року та минулих років. Серед них – Final Fantasy VII Rebirth, Batman: Arkham Knight, Doom: The Dark Ages та Nier: Automata.
Крім того, наприкінці трейлера з'являється колаж, який натякає на знижки для Stronghold Crusader: Definitive Edition та кількох десятків інших ігор.
Анонс осіннього розпродажу в Steam – дивіться відео:
Ось повний список згаданих ігор:
- No Rest for the Wicked
- The Alters
- DREDGE
- Squad
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Batman Arkham Knight
- DOOM The Dark Ages
- CarX Street
- PEAK
- Into the Dead Our Darkest Days
- Killing Floor 3
- The Hundred Line Last Defense Academy
- NieR Automata
- House Flipper 2
Parcel Simulator
- Is This Seat Taken?
- SCUM
- Ravenswatch
- Tempest Rising
- Cast n Chill
Інформація про знижки та акційні пропозиції з'явиться в перший день розпродажу в Steam на головній сторінці магазину.