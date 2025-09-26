На які ігри та коли чекати знижок?

Цьогоріч осінній розпродаж у Steam відбудеться на два місяці раніше, ніж зазвичай. Замість традиційного кінця листопада, акція стартує 29 вересня о 20:00 за київським часом і триватиме тиждень, до 6 жовтня 20:00. Дати вказані в тизері на YouTube, однак причин такої зміни графіка Valve не коментує.

Оскільки це сезонний розпродаж, очікується велика кількість пропозицій. Valve вже підігріває інтерес гравців офіційним трейлером, в якому показала деякі ігри, що отримають знижки.

Зокрема, у ролику згадуються такі проєкти, як No Rest for the Wicked, The Alters, Peak, Killing Floor 3, Tempest Rising та The Hundred Line: Last Defense Academy.

Також знижки очікуються на хіти 2025 року та минулих років. Серед них – Final Fantasy VII Rebirth, Batman: Arkham Knight, Doom: The Dark Ages та Nier: Automata.

Крім того, наприкінці трейлера з'являється колаж, який натякає на знижки для Stronghold Crusader: Definitive Edition та кількох десятків інших ігор.

Анонс осіннього розпродажу в Steam – дивіться відео:

Ось повний список згаданих ігор:

No Rest for the Wicked

The Alters

DREDGE

Squad

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Batman Arkham Knight

DOOM The Dark Ages

CarX Street

PEAK

Into the Dead Our Darkest Days

Killing Floor 3

The Hundred Line Last Defense Academy

NieR Automata

House Flipper 2

Parcel Simulator

Parcel Simulator Is This Seat Taken?

SCUM

Ravenswatch

Tempest Rising

Cast n Chill

Інформація про знижки та акційні пропозиції з'явиться в перший день розпродажу в Steam на головній сторінці магазину.