На які ігри та коли чекати знижок?

Цьогоріч осінній розпродаж у Steam відбудеться на два місяці раніше, ніж зазвичай. Замість традиційного кінця листопада, акція стартує 29 вересня о 20:00 за київським часом і триватиме тиждень, до 6 жовтня 20:00. Дати вказані в тизері на YouTube, однак причин такої зміни графіка Valve не коментує.

Оскільки це сезонний розпродаж, очікується велика кількість пропозицій. Valve вже підігріває інтерес гравців офіційним трейлером, в якому показала деякі ігри, що отримають знижки.

Зокрема, у ролику згадуються такі проєкти, як No Rest for the Wicked, The Alters, Peak, Killing Floor 3, Tempest Rising та The Hundred Line: Last Defense Academy.

Також знижки очікуються на хіти 2025 року та минулих років. Серед них – Final Fantasy VII Rebirth, Batman: Arkham Knight, Doom: The Dark Ages та Nier: Automata.

Крім того, наприкінці трейлера з'являється колаж, який натякає на знижки для Stronghold Crusader: Definitive Edition та кількох десятків інших ігор.

Анонс осіннього розпродажу в Steam – дивіться відео:

Ось повний список згаданих ігор:

  • No Rest for the Wicked
  • The Alters
  • DREDGE
  • Squad
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Batman Arkham Knight
  • DOOM The Dark Ages
  • CarX Street
  • PEAK
  • Into the Dead Our Darkest Days
  • Killing Floor 3
  • The Hundred Line Last Defense Academy
  • NieR Automata
  • House Flipper 2
    Parcel Simulator
  • Is This Seat Taken?
  • SCUM
  • Ravenswatch
  • Tempest Rising
  • Cast n Chill

Інформація про знижки та акційні пропозиції з'явиться в перший день розпродажу в Steam на головній сторінці магазину.