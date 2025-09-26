Після повноцінного виходу в Steam проєкт отримав надзвичайно високі оцінки як від ігрових критиків, так і від користувачів платформи, підтвердивши статус одного з головних релізів року, розповідає 24 Канал.

Що приніс повноцінний реліз Hades 2?

Повноцінний випуск гри відбувся 25 вересня одночасно на ПК (у Steam та EGS) та на консолях Nintendo Switch і Switch 2.

Всупереч очікуванням, вартість гри після виходу з раннього доступу не змінилася і становить 30 доларів – в Україні ціна становить 460 гривень.

Розробники з Supergiant Games привітали з релізом як нових гравців, так і тих, хто підтримував проєкт протягом усього періоду дочасного доступу.

Версія 1.0 принесла із собою масштабне оновлення розміром 5,5 ГБ. Головним нововведенням стала справжня кінцівка сюжетної лінії.

Окрім неї, у грі з'явилося багато нових подій, предметів, музичних композицій та візуальних покращень. Також була додана система досягнень. Команда розробників внесла корективи в баланс зброї та вмінь, а також виправила численні помилки.

Разом з релізом команда розробників випустила свіжий трейлер гри.

Трейлер Hades 2 – дивіться відео:

Про що взагалі Hades 2?

Сюжет гри розповідає про Меліною, безсмертну принцесу Підземного світу та сестру Загрея, головного героя першої частини. Володіючи темною магією, вона кидає виклик титану часу Кроносу.

До речі, у грі доступна українська текстова локалізація.

За півтора року в ранньому доступі Hades 2 зібрала понад 64 тисячі відгуків у Steam, 94% з яких є позитивними. Журналісти також високо оцінили гру: її рейтинг на агрегаторі Metacritic становить 94-95%.