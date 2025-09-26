После полноценного выхода в Steam проект получил чрезвычайно высокие оценки как от игровых критиков, так и от пользователей платформы, подтвердив статус одного из главных релизов года, рассказывает 24 Канал.

Что принес полноценный релиз Hades 2?

Полноценный выпуск игры состоялся 25 сентября одновременно на ПК (в Steam и EGS) и на консолях Nintendo Switch и Switch 2.

Вопреки ожиданиям, стоимость игры после выхода из раннего доступа не изменилась и составляет 30 долларов – в Украине цена составляет 460 гривен.

Разработчики из Supergiant Games поздравили с релизом как новых игроков, так и тех, кто поддерживал проект на протяжении всего периода досрочного доступа.

Версия 1.0 принесла с собой масштабное обновление размером 5,5 ГБ. Главным нововведением стала настоящая концовка сюжетной линии.

Кроме нее, в игре появилось много новых событий, предметов, музыкальных композиций и визуальных улучшений. Также была добавлена система достижений. Команда разработчиков внесла коррективы в баланс оружия и умений, а также исправила многочисленные ошибки.

Вместе с релизом команда разработчиков выпустила свежий трейлер игры.

Трейлер Hades 2 – смотрите видео:

О чем вообще Hades 2?

Сюжет игры рассказывает о Мелине, бессмертной принцессе Подземного мира и сестре Загрея, главного героя первой части. Обладая темной магией, она бросает вызов титану времени Кроносу.

Кстати, в игре доступна украинская текстовая локализация.

За полтора года в раннем доступе Hades 2 собрала более 64 тысячи отзывов в Steam, 94% из которых являются положительными. Журналисты также высоко оценили игру: ее рейтинг на агрегаторе Metacritic составляет 94-95%.