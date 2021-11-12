Тодд Говард ответил на интересные вопросы геймеров: о Starfield, TES 6, Fallout 5 и прочем

Исполнительный продюсер и лицо Bethesda Softworks Тодд Говард провел QA сессию на Reddit, в рамках которой ответил на некоторые интересные вопросы пользователей о предстоящих играх студии. Детальнее в материале.

Чтобы отметить 10–ую годовщину одной из самых успешных и популярных игр студии, а именно The Elder Scrolls V: Skyrim – сам Тодд Говард решил пообщаться с поклонниками в онлайн режиме и ответить на наиболее волнующие их вопросы.

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О Starfield

Одним из наиболее популярных вопросов было то, когда именно фанатам следует ожидать новой информации о наиболее амбициозном проекте Bethesda – космической RPG Starfield. По словам разработчика, компания планирует провести большой показ игры летом 2022 года на выставке E3.

Однако уже сейчас Говард вскрыл некоторые детали о проекте. В частности стало известно, что Starfield будет одной из первых игр, где игрокам разрешат выбирать местоимение, которым к ним будут обращаться независимо от физиологических особенностей персонажа.

Концепт-арт одной из планет в Starfield / скриншот с YouTube

Несмотря на такую ​​прогрессивность мнений, похоже, что некоторые старые проблемы из предыдущих игр студии перекочуют в новый проект. Это касается знаменитых отношений главных героев с лестницами.

Каждый, кто играл хотя бы в одну из игр компании в прошлом, мог заметить странную особенность: всякий раз, когда персонаж взаимодействует с лестницей, игра переходит на экран загрузки вместо того, чтобы позволить игроку просто по ней подняться.

Пользователь Reddit под ником OdahP спросил, какой будет эта ситуация в будущей научно-фантастической RPG. На что Говард ответил, что "несмотря на появление суперкомпьютеров и оборудования следующего поколения, лестницы являются нашими заклятыми врагами". Вдобавок директор Bethesda подтвердил подозрения пользователя о том, что в Starfield будет анимация пользования лестницей, которую нельзя будет отменить.

"Открой лестницу" – один из мемов от Bethesda / изображение с Reddit

Отсутствие такой, казалось бы, простой механики сразу стало источником шуток в комментариях, а несколько пользователей Reddit и вовсе предложили переименовать игру в "Ladderfield". Ну что ж, зато в ней будут работы-компаньоны.

А изменить ситуацию с лестницами всегда смогут попробовать модеры, ведь как заявил Тодд: "По нашему плану в игре будет полная поддержка модов, как и в наших предыдущих проектах. Наше сообщество модеров с нами уже 20 лет. Нам нравится то, что они делают, и мы надеемся, что еще больше из них начнут свою карьеру подобным образом.".

О The Elder Scrolls 6

По словам Говарда, разработчики из Bethesda давно хотели создать игру в новой франшизе, поэтому производство Starfield находится у студии в большем приоритете, чем The Elder Scrolls 6, однако поклонников "свитков" это не должно беспокоить, ведь команда также работает и над тем, чтобы TES 6 стала лучшей игрой в серии и превзошла даже Skyrim.

Единственный тизер TES 6​



На вопрос пользователя thenumber6ix о том есть ли какие-то новости о TES 6, Тодд пошутил: "В этом году ко Дню отца мой сын подарил мне открытку с надписью: "Ты замечательный папа, но где TES6?"."

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О серии Fallout

Одним из самых интересных вопросов по Fallout стал вопрос об игре, которую даже не разрабатывал сам Тодд Говард. Фанат под ником TheSkyGamezz спросил разработчика, что тот думает о Fallout: New Vegas. Говард ответил довольно просто, сказав: "Великолепная игра, большой фанат Obsidian, и у нас там много друзей".

Конечно, ответ сдержанный, но этот комментарий служит дополнительным доказательством того, что Bethesda очень чтит Нью-Вегас, который для многих поклонников является лучшей частью франшизы. Совсем другое дело, приведут ли хорошие отношения между двумя компаниями к вероятному продолжению или хотя бы ремастеру.

Постер Fallout: New Vegas / изображение gamerant

Также откровением для многих стало заявление о том, что если бы Bethesda не приобрела права на серию Fallout в 2004 году, то она все равно выпустила бы игру об апокалипсисе. Это был бы полностью оригинальный продукт, который уже даже "имел название Apocalypse Road и замечательный логотип с дорожным знаком".

Что касается долгожданного продолжения серии – Fallout 5, то Говард не был многословен. По его словам, команда разработчиков уже имеет некоторые идеи и наработки, однако весь процесс все еще находится на начальной стадии и не сдвинется с нее пока студия не закончит два предыдущих проекта.

О жизни студии

Одним из заинтересовавших пользователей вопросов стало то не беспокоят ли директора Bethesda временные "разрывы", происходящие между релизами частей франшиз.

Команда Bethesda при разработке Skyrim / изображение bethesda.net

Говард рассказал, что это действительно один из предметов беспокойства и он и вся команда хотели бы радовать поклонников новыми проектами чаще и в том числе для этого было подписано соглашение с Microsoft. Благодаря увеличению бюджетов сейчас проходит расширение студии и наем новых сотрудников, которые помогут компании быстрее реализовывать запланированное.

Напоследок Тодд поблагодарил всех поклонников за их вопросы и заверил, что для разработчиков поддержка фанатов – одна из важнейших вещей в мире.