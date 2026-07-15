Четыре игрока и лес с монстрами – на ПК дарят жуткий кооперативный хоррор

Epic Games Store подготовил для своих пользователей приятный сюрприз, сделав кооперативный хоррор Together After Dark временно бесплатным. Подробности – в материале.

Интересный инди-проект, в котором можно немного развлечься с друзьями, можно навсегда добавить в свою игровую библиотеку на платформе EGS, если успеть сделать это в установленный срок, сообщает 24 Канал.

Смертельные прятки в лесу: что предлагает Together After Dark

Проект представляет собой хоррор в стиле "найденной пленки", где весь процесс игроки видят как бы через объектив портативной видеокамеры.

Суть игры проста – команда из четырех человек должна исследовать мрачный лес, наполненный опасными существами, и найти способ сбежать, оставаясь незамеченными.

Together After Dark создал разработчик из RedForge, а релиз игры состоялся в январе 2025 года. Несмотря на то, что проект позиционируется как "симулятор ходьбы", он способен держать в напряжении благодаря неожиданным встречам и гнетущей атмосфере, которую подчеркивает звуковое сопровождение.

Трейлер игры: смотрите видео

В игре нет четких указаний или маркеров на карте, поэтому игрокам приходится ориентироваться только на подсказки в окружающей среде.

Эта игра – напряженный опыт, хотя она и довольно короткая,

– отмечает журналист GameRant Мохсен Бакери.

Проект имеет режим PvE и механику окончательной смерти, что придает каждому прохождению дополнительную остроту.

Разработчик уже выпустил финальное обновление для игры, поэтому пользователи получают наиболее доработанную версию, хотя на Steam отзывы остаются смешанными (56% положительных рецензий) из-за единичных технических ошибок.

Забрать Together After Dark можно до 2:02 ночи 27 июля 2026 года.