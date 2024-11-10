Умер актер, который озвучил трех героев Dota 2, персонажа Half-Life 2 и Слайрака в Dragon Blood

В возрасте 69 лет скончался Тони Тодд. СМИ пишут, что это произошло по естественным причинам в доме актера в Лос-Анджелесе. Хотя он был хорошо известен именно по своим ролям в кино, поклонники игр также узнают его голос, поскольку он озвучил нескольких любимых персонажей.

Детали

Как сообщили представители актера, он умер 6 ноября. Ему было 69 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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За свою карьеру, которую Тодд начал в 1973 году, актер снялся в более 200 фильмах. Среди самых известных лент в карьере Тодда – "Кэндимен", "Пункт назначения" и "Человек с Земли". Большая часть его работ были в фильмах ужасов и триллерах.

Сообществу Dota 2 (и закрытого проекта Artifact) он известен по озвучке Viper , Dragon Knight і Night Stalker .

, і . Тодд также подарил свой голос Дракону Слайраку в аниме DOTA: Dragon Blood .

. Его голосом говорили инопланетные существа вортигонты в Half-Life 2: Episode Two и Half-Life: Alyx .

. Автор также принимал участие в создании таких видеоигр, как Человек-паук 2, Back 4 Blood, Star Trek Online, Call of Duty: Black Ops II (Адмирал Томми Бриггс) , Star Trek: Elite Force II и Star Trek: The Next Generation: Klingon Honor Guard.

, Star Trek: Elite Force II и Star Trek: The Next Generation: Klingon Honor Guard. Он также появлялся в таких сериалах, как "Крик", "Орвилл", "Ривердейл", "Звёздные Врата", CSI, Star Trek, "Ксена" и многочисленных других

В супергеройских франшизах его можно было увидеть и сериале "Флэш", мультсериалов "Молодая Лига справедливости", "Бэтмен".



Тони Тодд сыграл в нескольких частях культового "Пункт назначения" / Фото New Line Cinema

Тодд провел на экране почти 45 лет. Неизвестно, в скольких проектах он был задействован на момент смерти, но с его участием должен выйти минимум один фильм – "Пункт назначения: Кровные линии", который планируется на 2025 год и сейчас уже находится на этапе постпродакшена.