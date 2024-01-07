Героев игр 2023 года собрали в рейтинг самых интересных: топ-10 персонажей

В течение 2023 геймеры увидели немало интересных новинок в мире видеоигр, часть из которых уже успели стать культовыми. Конечно, ни одна лучшая игра не может обойтись без ярких персонажей, которые надолго запомнятся игрокам.

Популярный портал собрал рейтинг из 10 самых ярких персонажей видеоигр, вышедших в 2023 году. В список ожидаемо вошли персонажи из Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Diablo 4 и многих других.

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Астарион (Baldur's Gate 3)

Пожалуй, такой выбор не удивит никого. Baldur's Gate 3 получила награду лучшей игры на The Game Awards, а сам Астарион сразу же стал одним из самых обсуждаемых персонажей видеоигр.

Предыстория Астариона в BG3 делает его еще более привлекательным, даже когда игроки выбирают зловещий вариант прохождения, где персонаж становится злым Вампиром. Игроки часто говорят о диапазоне эмоций, которые можно испытать, исследуя все возможные варианты для этого хрупкого персонажа.

Астарион в игре Baldur's Gate 3: смотрите видео

Сид (Final Fantasy 16)

Сид является одним из лучших персонажей в играх Final Fantasy и одним из лучших в 2023 году, показывая, что независимо от его способности вызвать своего Эйкона в битве, он будет активно пытаться этого не делать, поскольку не хочет преимущества над сверстниками, и не желает ненужного кровопролития.

Сид никогда не является морально серым персонажем, а скорее надежным и благородным, а также тем, кто не воспринимает себя слишком серьезно.

Сид в игре Final Fantasy 16: смотрите видео

Гарл (Sea of Stars)

Гарл часто является голосом группы, и даже имеет много сюжетных моментов, где он действительно сияет на фоне других персонажей, вплоть до того, что его смерть становится шокирующим моментом, который игроки могут попытаться предотвратить, но безуспешно.

Гарл из Sea of Stars показывает, что Валери и Зейлу нужен был его уровень харизмы, а образ его персонажа является одним из самых убедительных в 2023 году.

Гарл в Sea of Stars: смотрите видео

Гарри Осборн (Marvel's Spider-Man 2)

Этот персонаж даже не попал в первую игру Marvel's Spider-Man, только в кат-сцены после титров. В версии игры от Insomniac Гарри во многом очень похож на Питера, их отношения крепкие и искренние, а также обоих объединяет любовь к окружающей среде и науке.

Гарри Осборн в игре Marvel's Spider-Man 2: смотрите видео

Карлах (Baldur's Gate 3)

Еще одна героиня лучшей игры 2023 года. Карлах, безусловно, является одним из лучших персонажей года благодаря своей пламенной страсти к жизни в ужасных условиях и вполне реальной возможности увидеть, как все это прерывается.

Несмотря на слабое сердце, угрозу головастика-паразита и ощутимую опасность от выслеживающих ее охотников Зариэля, Карлах никогда не отказывается от полноценной жизни и испытывает счастье, ежесекундно радуясь жизни.

Карлах в Baldur's Gate 3: смотрите видео

Лорат (Diablo 4)

Лорат из Diablo 4 озвучен тем же актером, что и Сид из Final Fantasy 16 – Ральфом Инессоном. Герой выступает этаким рассказчиком событий истории, а также главным спутником во время большинства путешествий игроков через Санктуарий.

Лорат в игре Diablo 4: смотрите видео

Сага Андресон (Alan Wake 2)

Сага Андерсон начинает свою историю в Alan Wake 2 как агент ФБР, но ей удается сделать себе имя и добиться большего. Сага не только самый надежный рассказчик в игре, ведь рассказывает свою собственную историю тщательно организованно и линейно, но в конце концов она становится соавтором собственной истории рядом с Аланом.

Сага Андресон в Alan Wake 2: смотрите видео

Себастьян Селлоу (Hogwarts Legacy)

Себастьян Селлоу хочет спасти свою сестру Энн, умирающую от неизлечимой болезни. Он надеется, что темные искусства и непрощенные проклятия помогут ему.

Несмотря на то, что его намерение благородно, это рассорило его с дядей, когда тот узнал, по какому пути пошел парень. Это привело к противостоянию между ними, во время которого Себастьян в конечном счете убивает дядю с помощью проклятия "Авада Кедавра".

Себастьян Селлоу в игре Hogwarts Legacy: смотрите видео

Тургл (Star Wars Jedi: Survivor)

Также известный как Принц Воровства, Мэр Мисдиминора и Султан Стелса, Тургл является одним из самых смешных персонажей 2023 года. Он быстро стал любимцем поклонников из-за своей привлекательной личности.

Тургл в игре Star Wars Jedi: Survivor – смотрите видео

VASCO (Starfield)

Будем справедливы: Starfield разочаровала любителей игр Bethesda. Впрочем, нечестно будет говорить, что игра получилась совсем провальной без каких-либо положительных аспектов.

Одним из таких можно назвать работа VASCO, названного в честь известного исследователя Васко да Гама. VASCO из Starfield был главным героем забавного клипа, где он внезапно начинает избивать критически важную для квеста NPC, когда она ведет диалог. Вероятно, это произошло из-за ошибки, но получилось очень забавно.