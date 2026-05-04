Лучшие игры Star Wars всех времен – подборка, выдержавшая годы
Мир Star Wars давно вышел за пределы кино и сериалов, превратившись в одну из сильнейших игровых франшиз. За десятилетия здесь появились десятки проектов от культовых RPG до масштабных онлайн-игр. Сегодня вспоминаем о лучших игровых релизах во вселенной Звездных Войн, которые стоит попробовать, если вы фанат франшизы.
Игровая вселенная Star Wars развивалась неравномерно, но подарила игрокам немало действительно выдающихся проектов. Часть из них стала культовой еще на старте, другие – получили признание только со временем.
10. Star Wars: Galactic Battlegrounds (2001)
Платформы: ПК, macOS, Linux
Разработчик: Ensemble Studios
Это классическая стратегия в реальном времени, фактически построена на основе Age of Empires. Игрокам предлагают знакомый геймплей со строительством баз, сбором ресурсов и масштабными сражениями. Дополнение Clone Campaigns 2002 года расширило игру контентом из приквелов. Несмотря на простоту, она до сих пор хорошо играется благодаря понятным механикам.
9. Star Wars: The Old Republic (2011)
Платформы: ПК
Разработчик: BioWare
MMORPG, которая выросла из идей Knights of the Old Republic. На старте игра не оправдала ожиданий, но после смещения акцента на сюжет стала одной из самых масштабных историй во вселенной Star Wars. Сегодня это условно бесплатный проект с огромным количеством квестов и сюжетных линий.
8. Star Wars: Rogue Squadron (серия, 1998 – 2003)
Платформы: ПК, Nintendo 64, Nintendo GameCube
Разработчики: LucasArts, Factor 5
Серия полетных экшенов, которая удачно соединила аркадный стиль и элементы симулятора. Особенно выделяются части для GameCube – они использовали мощности консоли для создания масштабных космических боев, которые до сих пор считаются одними из самых эффектных в серии.
7. Star Wars: Republic Commando (2005)
Платформы: ПК, Xbox, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch
Разработчик: LucasArts
Тактический шутер от первого лица, который показывает войну глазами элитного отряда клонов Delta Squad. Игра сделала ставку на командное взаимодействие и более мрачную атмосферу Войн клонов. Со временем получила культовый статус и переиздание на современных платформах.
6. Star Wars: Battlefront II (2005)
Платформы: ПК, PlayStation 2, PSP, Xbox
Разработчик: Pandemic Studios
Одна из самых любимых игр фанатов. Она объединила локации, технику и персонажей из оригинальной и приквел-трилогии. Несмотря на слабый искусственный интеллект и некоторые упрощения, игра предлагает огромный масштаб и свободу, особенно благодаря модам на ПК.
5. Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2022)
Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
Разработчик: Traveller's Tales
Игра охватывает все девять эпизодов саги, переосмысливая их в стиле LEGO. Это один из самых полных проектов во франшизе – с открытыми локациями, кооперативом и огромным количеством контента. Подходит как новичкам, так и фанатам серии.
4. Star Wars: Battlefront II (2017)
Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One
Разработчик: DICE
Игра стартовала со скандалом из-за микротранзакции, но после многочисленных обновлений стала одной из самых полных адаптаций Star Wars. Она охватывает события с Эпизода I до IX и предлагает как мультиплеер, так и сюжетную кампанию.
3. Star Wars: Jedi Knight (серия, 1995 – 2003)
Платформы: ПК, macOS, Xbox, GameCube, PlayStation 4, Nintendo Switch
Разработчики: LucasArts, Raven Software
Серия, которая удачно соединила шутер и приключенческий экшен. Она запомнилась системой боя на световых мечах и широким набором способностей Силы. Особенно популярными остаются Jedi Outcast и Jedi Academy с активными мультиплеер-сообществами.
2. Star Wars Jedi: Survivor (2023)
Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Разработчик: Respawn Entertainment
Продолжение Fallen Order значительно расширило масштаб игры. Здесь более крупные локации, более глубокий сюжет и усовершенствованная боевая система. Несмотря на технические проблемы на релизе, проект постепенно довели до высокого уровня качества.
1. Star Wars: Knights of the Old Republic 1 и 2 (2003 – 2004)
Платформы: ПК, macOS, Linux, Xbox, Nintendo Switch, мобильные устройства
Разработчики: BioWare, Obsidian Entertainment
Эти RPG заслуженно считаются вершиной игровой вселенной Star Wars. Они дарят игрокам глубокий сюжет, сложный моральный выбор и уникальное видение галактики за тысячи лет до событий, изображенных в фильмах. Влияние KOTOR до сих пор ощутимо во франшизе, а фанаты продолжают ждать полноценный ремейк.
Учитывая новые игры и ремастеры классики, серия продолжает развиваться. Предположительно, впереди еще не один проект, способный изменить представление о Star Wars в играх.
Кстати, именно сейчас в Steam продолжается тематическая распродажа игр из вселенной "Звездных войн" со значительными скидками.