Лучшие игры Star Wars всех времен – подборка, выдержавшая годы

Мир Star Wars давно вышел за пределы кино и сериалов, превратившись в одну из сильнейших игровых франшиз. За десятилетия здесь появились десятки проектов от культовых RPG до масштабных онлайн-игр. Сегодня вспоминаем о лучших игровых релизах во вселенной Звездных Войн, которые стоит попробовать, если вы фанат франшизы.

Игровая вселенная Star Wars развивалась неравномерно, но подарила игрокам немало действительно выдающихся проектов, рассказывает 24 Канал. Часть из них стала культовой еще на старте, другие – получили признание только со временем.

10. Star Wars: Galactic Battlegrounds (2001)

Star Wars: Galactic Battlegrounds / Фото Steam

Платформы: ПК, macOS, Linux

Разработчик: Ensemble Studios

Это классическая стратегия в реальном времени, фактически построена на основе Age of Empires. Игрокам предлагают знакомый геймплей со строительством баз, сбором ресурсов и масштабными сражениями. Дополнение Clone Campaigns 2002 года расширило игру контентом из приквелов. Несмотря на простоту, она до сих пор хорошо играется благодаря понятным механикам.

9. Star Wars: The Old Republic (2011)

Star Wars: The Old Republic / Фото Steam

Платформы: ПК

Разработчик: BioWare

MMORPG, которая выросла из идей Knights of the Old Republic. На старте игра не оправдала ожиданий, но после смещения акцента на сюжет стала одной из самых масштабных историй во вселенной Star Wars. Сегодня это условно бесплатный проект с огромным количеством квестов и сюжетных линий.

8. Star Wars: Rogue Squadron (серия, 1998 – 2003)

Star Wars: Rogue Squadron / Steam

Платформы: ПК, Nintendo 64, Nintendo GameCube

Разработчики: LucasArts, Factor 5

Серия полетных экшенов, которая удачно соединила аркадный стиль и элементы симулятора. Особенно выделяются части для GameCube – они использовали мощности консоли для создания масштабных космических боев, которые до сих пор считаются одними из самых эффектных в серии.

7. Star Wars: Republic Commando (2005)

Star Wars: Republic Commando / Фото Steam

Платформы: ПК, Xbox, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Разработчик: LucasArts

Тактический шутер от первого лица, который показывает войну глазами элитного отряда клонов Delta Squad. Игра сделала ставку на командное взаимодействие и более мрачную атмосферу Войн клонов. Со временем получила культовый статус и переиздание на современных платформах.

6. Star Wars: Battlefront II (2005)

Star Wars: Battlefront II / Фото Steam

Платформы: ПК, PlayStation 2, PSP, Xbox

Разработчик: Pandemic Studios

Одна из самых любимых игр фанатов. Она объединила локации, технику и персонажей из оригинальной и приквел-трилогии. Несмотря на слабый искусственный интеллект и некоторые упрощения, игра предлагает огромный масштаб и свободу, особенно благодаря модам на ПК.

5. Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2022)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga / Фото Steam

Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Разработчик: Traveller's Tales

Игра охватывает все девять эпизодов саги, переосмысливая их в стиле LEGO. Это один из самых полных проектов во франшизе – с открытыми локациями, кооперативом и огромным количеством контента. Подходит как новичкам, так и фанатам серии.

4. Star Wars: Battlefront II (2017)

Star Wars: Battlefront II (2017) / Фото Steam

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик: DICE

Игра стартовала со скандалом из-за микротранзакции, но после многочисленных обновлений стала одной из самых полных адаптаций Star Wars. Она охватывает события с Эпизода I до IX и предлагает как мультиплеер, так и сюжетную кампанию.

3. Star Wars: Jedi Knight (серия, 1995 – 2003)

Star Wars: Jedi Knight / Фото Steam

Платформы: ПК, macOS, Xbox, GameCube, PlayStation 4, Nintendo Switch

Разработчики: LucasArts, Raven Software

Серия, которая удачно соединила шутер и приключенческий экшен. Она запомнилась системой боя на световых мечах и широким набором способностей Силы. Особенно популярными остаются Jedi Outcast и Jedi Academy с активными мультиплеер-сообществами.

2. Star Wars Jedi: Survivor (2023)

Star Wars Jedi: Survivor / Фото Steam

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Разработчик: Respawn Entertainment

Продолжение Fallen Order значительно расширило масштаб игры. Здесь более крупные локации, более глубокий сюжет и усовершенствованная боевая система. Несмотря на технические проблемы на релизе, проект постепенно довели до высокого уровня качества.

1. Star Wars: Knights of the Old Republic 1 и 2 (2003 – 2004)

Star Wars: Knights of the Old Republic 1 / Фото Steam

Платформы: ПК, macOS, Linux, Xbox, Nintendo Switch, мобильные устройства

Разработчики: BioWare, Obsidian Entertainment

Эти RPG заслуженно считаются вершиной игровой вселенной Star Wars. Они дарят игрокам глубокий сюжет, сложный моральный выбор и уникальное видение галактики за тысячи лет до событий, изображенных в фильмах. Влияние KOTOR до сих пор ощутимо во франшизе, а фанаты продолжают ждать полноценный ремейк.

Учитывая новые игры и ремастеры классики, серия продолжает развиваться. Предположительно, впереди еще не один проект, способный изменить представление о Star Wars в играх.

Кстати, именно сейчас в Steam продолжается тематическая распродажа игр из вселенной "Звездных войн" со значительными скидками.