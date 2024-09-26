Легендарный киберспортсмен завершил карьеру после восьми лет на сцене

Существует не так уж и много киберспортсменов, которые достигают настолько значительных высот, что становятся буквально кумирами для тысяч и тысяч поклонников. Когда такой человек покидает профессиональную сцену, это очень печальный день для всей индустрии. Именно такой день наступил сегодня.

Кто ушел

На официальной странице Tundra Esports в соцсети X появилось объявление о прощании с Topson, настоящее имя которого Топиас Таавицайнен. Он покидает соревновательную Dota 2 и полностью завершает киберспортивную карьеру. Это происходит сразу после того, как он и его команда заняли третье место на The International 2024.

Смотрите также Еще один легендарный игрок NAVI возвращается в украинскую команду

Topson, который долгое время выступал за Tundra Esports, не назвал какой-то конкретной причины, почему он покидает соревновательный мир Dota 2, но поделился некоторыми расплывчатыми мыслями и намеками:

Я всегда любил соревнования. Но вся моя жизнь была связана с Dota. Думаю, этот год дал мне много ясности относительно моего будущего,

– говорит Topson в видео, которое добавили к объявлению, намекая, вероятно, на то, что он хочет наполнить свою жизнь чем-то еще, кроме компьютерной игры.

Остальная часть ролика наполнена трогательными моментами, демонстрирующими победную карьеру игрока.

Topson известен своими непредсказуемыми действиями во время матча, из-за чего многие профессиональные игроки говорили, что ненавидят играть против него. Он проводил много часов за поиском лучших героев для центральной линии, разрабатывал стратегии победы, и часто мы могли видеть у него героев, которые традиционно берутся на другие позиции. Это означало, что во время поединков соперники просто не могли перебанить весь пул героев Topson – он умел играть на таком количестве героев, как никто другой.

Топиас Таавицайнен родом из Финляндии.

В свое время он также успел поиграть за T1, OG, 5 Anchors, No Rats и SFTe-sports.

За всю свою карьеру заработал 5 898 600 долларов США .

. Topson начал играть в Dota 2 с 2016 года.

Он дважды побеждал на The International.