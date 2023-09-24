Американские траковые компании нанимают водителей на работу через видеоигру

Интересный и удивительно реалистичный симулятор дальнобойщика от чешских разработчиков SCS Software стал настоящей рекрутинговой находкой для американских логистических компаний. Детальнее – в материале.

Среди жанров видеоигр ярко выделяются симуляторы, задача которых стать очень правдоподобным виртуальным отражением настоящей деятельности.

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Среди корифеев этого жанра – чешская компания SCS Software, которая стоит за разработкой таких бестселлеров как American и European Truck Simulator.

В июне этого года, в игре, посвященной американским хайвеям, появился новый набор внутриигровых рекламных щитов, призывающих геймеров зайти на сайт Schneider National – крупной логистической компании, которая ищет новых водителей.

Вскоре после этого представители рекламодателей отметили, что нанятые на работу игроки ATS часто "показывали навыки, превышающие уровень их реального опыта" и "объясняли обученность своим увлечением видеоигрой".

Не известно, сколько именно водителей удалось нанять таким образом, однако, очевидно, рекламная кампания была достаточно успешной, чтобы убедить еще одну транспортную компанию попробовать такую же тактику.

Swift Transportation также вложились в собственные объявления о вакансиях в ATS и они ведут на страницу, которая приветствует игроков, желающих стать водителями.

Баннер от Swift Transportation / Фото SCS Software

Если вам нравится роль водителя грузовика в American Truck Simulator, вам может понравиться настоящий образ жизни водителя грузовика! Хотите сделать свой игровой опыт реальностью? Добро пожаловать, у вас есть шанс сесть за руль настоящего грузовика Swift, – говорится на странице.

Сами же разработчики видят в этом сотрудничестве только плюсы: прибыль от рекламы и возможность подарить геймерам работу их мечты.