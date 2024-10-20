Трамп на полчаса устроился поваром в McDonald's
Источник:АР
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп решил самостоятельно приготовить картофель фри в McDonalds. После этого он устроил импровизированную пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов через окно.
Издание АР отметило, что это произошло в Пенсильвании 20 октября. Действо Дональд Трамп устроил после того, как соратник и кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц рассказывал, что кандидат в президенты от демократов Камалы Харрис работала в этом заведении, когда была студенткой. Трамп убежден, что этого не было на самом деле.
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Что известно о работе Трампа в McDonald's
Издание заявило, что после того, как сотрудник показал Трампу, как замачивать корзины с картошкой фри в масле, кандидат в президенты принял свою очередь и даже помог наполнить несколько пакетов на вынос.
На самом деле это требует большого опыта, чтобы сделать это правильно и быстро,
– заявил Дональд Трамп.
Кстати, кандидат от республиканцев говорил о желании уйти работать в McDonald's еще в сентябре 2024 года.