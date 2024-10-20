Трамп на пів години влаштувався кухарем у McDonald's

Кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп вирішив самотужки приготувати картоплю фрі в McDonalds. Після цього він влаштував імпровізовану пресконференцію та відповів на питання журналістів через вікно.

Видання АР зазначило, що це відбулось в Пенсильванії 20 жовтня. Дійство Дональд Трамп влаштував після того, як соратник і кандидат у віцепрезиденти США від демократів Тім Уолц розповідав, що кандидатка у президенти від демократів Камали Гарріс працювала в цьому закладі, коли була студенткою. Трамп переконаний, що цього не було насправді.

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Що відомо про роботу Трампа в McDonald's

Видання заявило, що після того, як співробітник показав Трампу, як замочувати кошики з картоплею фрі в олії, кандидат в президенти прийняв свою чергу та навіть допоміг наповнити кілька пакетів на винос.

Насправді це вимагає великого досвіду, щоб зробити це правильно і швидко,

– заявив Дональд Трамп.

До речі, кандидат від республіканців говорив про бажання піти працювати у McDonald's ще у вересні 2024 року.