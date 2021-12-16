Требуют удалить игру со Steam: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 оказались в центре громкого скандала

Украинская компания GSC Game World оказалась в центре громкого скандала. Дело в том, что фанатам S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не понравилась ее идея с метавселенной и NFT.

Вчера вечером украинская компания GSC Game World анонсировала, что запускает проект "S.T.A.L.K.E.R. Metaverse". Вместе с платформой DMarket она планирует выпустить невзаимозаменяемые токены (NFT) для видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.

Представители GSC Game World рассказали, что такие токены будут соответствовать уникальным внутриигровым предметам и "металюдям" (NPC с игры). Также они подчеркнули, что подобные вещи не будут влиять на игровой процесс или давать какое-то преимущество их владельцам. То есть это будут косметические предметы, отвечающие общей тематике видеоигры.

Правда, геймеры все равно встретили такой анонс очень негативно. Сразу же после этого они начали активно критиковать разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Немалое количество негативных комментариев собрало их сообщение в твиттере и аккаунт "S.T.A.L.K.E.R. Metaverse" в этой же соцсети.

Поклонники массово призывают GSC Game World отказаться от этой идеи. Также часть фанатов уверена в том, что использование подобного вредит экологии. Многие фанаты написали, что они отменяют свои предзаказы и больше не будут следить за этой видеоигрой.

А пользователи Steam вообще призывают Valve удалить эту игру из ее фирменного сервиса. По их мнению, разработчики нарушили правило о запрете распространения игр на основе блокчейна. Правда, один из авторов видеоигры уже отметил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не создается на основе блокчейна, а потому он уверен, что они не нарушали вышеупомянутое правило.

Напоследок стоит отметить, что представители Valve еще никак эту ситуацию не комментировали. Также пока не отреагировали на критику и разработчики из компании GSC Game World.

Трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: видео

, что релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl состоится 28 апреля 2022 года. Выйдет видеоигра на PC, Xbox Series и в сервисе Xbox Game Pass. Предзаказать ее можно уже сейчас, а стандартная версия стоит 895 гривен.