Трейлер GTA 6 набрал рекордное количество просмотров: вот все, что известно об игре сейчас

Трейлер Grand Theft Auto VI только что преодолел важную веху. Чуть больше чем через 7 месяцев после своего выхода он собрал рекордное для серии количество просмотров, обогнав предыдущую часть в два раза. Это лишний раз подчеркивает огромный интерес о предстоящей игре.

Сколько людей посмотрело трейлер

Как можно увидеть прямо сейчас, на счетчике просмотров в YouTube указано 200 522 144 просмотра. Для сравнения, предыдущая часть франшизы имеет 111 миллионов просмотров на своем трейлере.

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На самом деле число уникальных просмотров меньше, поскольку этот счетчик учитывает также и повторные просмотры. То есть если вы посмотрите один и тот же ролик 5 раз, YouTube засчитает каждый из них. Несмотря на все этот показатель стоит внимания в любом случае.

Стоит отметить, что почти половина просмотров приходится на первые 24 часа, поэтому понадобилось более полугода, чтобы удвоить количество. Несмотря на значительное замедление в последние месяцы, это вполне ожидаемо. Однако люди продолжают смотреть трейлер в ожидании его преемника, который раскроет нам дополнительные детали.

Смотрите трейлер GTA 6: видео

Кстати, стоит также ожидать, что в ближайшее время количество просмотров резко вырастет, ведь интернет-изданиями всего мира прокатилась волна новостей об этом рекорде, а потому их читатели снова и снова запускают трейлер.

Что мы знаем о GTA 6

Трейлер GTA 6, который вы можете посмотреть выше, дает нам первый взгляд на возвращение в Vice City и новых героев-близнецов. Это отличный первый взгляд, который, однако, не дает нам информации о реальном геймплее.

Компания Rockstar сузила окно выхода GTA 6 до "осени 2025 года" , положив конец любым слухам о возможной задержке. Мы уже знали, что GTA 6 выйдет где-то в 2025 году благодаря первому трейлеру игры, но теперь у нас есть немного лучшее представление о том, когда ждать новинку от Rockstar.

, положив конец любым слухам о возможной задержке. Мы уже знали, что GTA 6 выйдет где-то в 2025 году благодаря первому трейлеру игры, но теперь у нас есть немного лучшее представление о том, когда ждать новинку от Rockstar. Платформы. Сейчас подтверждено, что GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X/S . Ее не будет на PS4 или Xbox One, что делает игру эксклюзивом для текущего поколения.

. Ее не будет на PS4 или Xbox One, что делает игру эксклюзивом для текущего поколения. По поводу выхода игры на ПК сейчас нет никаких официальных сообщений от разработчиков. Однако ранее мы получили очень отдалённый намёк на то, что эта версия будет, но позже . Дело в том, что Rockstar всегда сначала фокусируется на консолях, а потом на ПК. Так что и в этот раз, вероятно, все будет так же. Ждать одновременного выхода не стоит. Некоторые эксперты говорят, что ждать придётся "ещё долго", поскольку Rockstar сосредотачивается на том, "что продаётся".

. Дело в том, что Rockstar всегда сначала фокусируется на консолях, а потом на ПК. Так что и в этот раз, вероятно, все будет так же. Ждать одновременного выхода не стоит. Некоторые эксперты говорят, что ждать придётся "ещё долго", поскольку Rockstar сосредотачивается на том, "что продаётся". Персонажи. В официальном трейлере мы познакомились с главными героями GTA 6, сосредоточившись на первой главной женской роли — Люсии. Хотя мы еще многого не знаем о ней, трейлер дает нам некоторые намеки: она одета в тюремную одежду, что свидетельствует, что у нее явно были проблемы с законом. Кроме того, Люсия неоднократно появляется в кадре с неназванным персонажем мужского пола, который, похоже, сыграет важную роль. Кажется, их связывает что-то вроде отношений Бонни и Клайда, и они говорят о доверии, когда вместе встряют в какую-то преступную историю.

Локация

Локация. GTA 6 возвращает нас в Вайс-Сити . В то время как действие оригинальной игры происходило в 1986 году, эта новая часть, что выйдет в 2025 году, будет разворачиваться в современном мире. Rockstar сообщила, что мы отправимся в штат Леонида, который является "домом для залитых неоном улиц Вайс-Сити и других городов". Обещанная как "самая, самая захватывающая эволюция Grand Theft Auto", Vice City, похоже, является лишь частью большей карты, которая сформирует GTA 6. Таким образом игроки смогут посещать игровое пространство, которое простирается за пределы Vice City. Ожидается много знакомых мест, которые фанаты уже сравнили с прошлой игрой, происходившей в этих локациях.

. В то время как действие оригинальной игры происходило в 1986 году, эта новая часть, что выйдет в 2025 году, будет разворачиваться в современном мире. Rockstar сообщила, что мы отправимся в штат Леонида, который является "домом для залитых неоном улиц Вайс-Сити и других городов". Обещанная как "самая, самая захватывающая эволюция Grand Theft Auto", Vice City, похоже, является лишь частью большей карты, которая сформирует GTA 6. Таким образом игроки смогут посещать игровое пространство, которое простирается за пределы Vice City. Ожидается много знакомых мест, которые фанаты уже сравнили с прошлой игрой, происходившей в этих локациях. Новое воплощение Vice City будет иметь совершенно новые районы и будет основано на Майами, простираясь, возможно, на юг до Эверглейдс (болотистая местность) и Флорида-Кис (цепь тропических островов).

Мы также можем увидеть локацию "Ключи от аллигатора", которая упоминалась оригинальной GTA: Vice City во время радиотрансляции, но никогда не была показана.

В целом карта GTA 6 обещает быть гораздо большей, чем карта GTA 5.

Геймплей и механики

Поскольку Rockstar еще не выпустила геймплейный трейлер GTA 6, трудно с уверенностью сказать, как будет выглядеть новая игра на практике и как она будет отличаться от Grand Theft Auto 5. Однако из ранних кадров разработки, которые просочились в сеть, понятно, что Rockstar по крайней мере исследует и тестирует некоторые новые механики.