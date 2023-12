Last of Us Part 2 Remastered для PS5 получит немало нового содержимого, среди которого новый игровой режим.

Итак, ролик предлагает геймерам взглянуть на новый игровой процесс, который, по сути, состоит в том, чтобы пройти как можно дальше уровень за уровнем, попутно получая разнообразные апгрейды, умирая от орд зомби и начиная заново.

При этом все полученные улучшения сохраняются, а значит цикл игрового процесса продолжается и игроки становятся сильнее с каждым таким "забегом".

Первый трейлер режима No Return: смотреть видео

Режим рассчитан на одного пользователя и не имеет отношения к основному сюжету The Last of Us.

Поэтому в нем игроки могут выбрать в качестве протагониста практически всех известных персонажей игры и, к тому же, снаряжать их в причудливые костюмы.

Также в No Return, кажется, будут разные режимы игры, ведь разные карты имеют на себе отметки как Hunted, Assault, Holdout и Capture.

Заметьте, релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоится 19 января 2024 года на PlayStation 5.