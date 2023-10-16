Отдельное место в сердцах геймеров занимают проекты, предлагающие им уникальные концепты и почетное место среди них может занять инди-проект DON'T SCREAM.

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Будущая новинка, которую делает всего два разработчика – это хоррор, который заставит вас прикусить язык за зубами, ведь игра будет перезапускаться каждый раз, когда вы крикнете или скажете хоть слово.

Используя ваш микрофон, чтобы отслеживать уровень звука, проект будет всячески пытаться испугать вас, так что будет довольно трудно сдержать эмоции и остаться непоколебимо молчаливым.

Трейлер DON'T SCREAM: смотреть видео

Созданная на Unreal Engine 5, игра предлагает во внимание таинственный лес Пайнвью, в котором игроку следует пробродить 18 минут реального времени, не издав ни звука.

Однако таймер будет идти только тогда, когда персонаж двигается, поэтому не удастся просто сидеть сложа руки, а придется исследовать жуткое место.

Разработчики утверждают, что игра содержит десятки "динамических" пугалок, а значит, каждое ваше прохождение будет обеспечивать уникальный опыт.

В настоящее время проект находится в раннем доступе в Steam, а его выход планируется к концу 2023 года.