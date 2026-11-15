Физические винилы раскрыли все – трек-лист будущего альбома GTA 6 появился в интернете еще до релиза

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Утечка произошла из-за видео из магазина виниловых пластинок, где были раскрыты все 34 композиции и имена исполнителей, сообщает 24 Канал.

Какие песни ждут геймеров?

Альбом под названием Grand Theft Auto VI: The Album разработчики анонсировали еще в сентябре, но полный список исполнителей держали в секрете. По крайней мере, так было до того момента, пока физические копии на виниле не попали в магазины, а в сети не начали появляться фото и даже видео обложек пластинок.

В результате геймерам удалось заметить все 34 трека, распределенные между четырьмя сторонами пластинки.

Среди звездных участников альбома оказались такие мировые знаменитости, как Дуа Липа, Лана Дель Рей, Трэвис Скотт, Cardi B, SZA, а также солистка группы Blackpink Дженни.

Трек-лист альбома / Фото с X

Интересно, что альбом содержит разнообразный микс жанров: хип-хоп, поп, электронную и латиноамериканскую музыку, а также R&B.

Разработчики из Rockstar Games уже успели официально выпустить несколько синглов: трек "RHYNO" от Трэвиса Скотта, "That's It" от Yung Lean (при участии Future и Metro Boomin), а также композицию "Flower in a Hurricane" от группы Justice при участии Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard, которая прозвучала в релизном трейлере игры.

Релизный трейлер игры: смотрите видео

Официальный релиз Grand Theft Auto VI: The Album запланирован на 19 ноября 2026 года – в один день с выходом самой игры, тысячи копий которой раздадут стриминговые гиганты. Он также появится на цифровых стриминговых платформах, в частности на Spotify.