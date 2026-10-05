Секретный мегаполис в Minecraft – легендарный тренер НФЛ 12 лет строил свой собственный город в игре

Известный бывший тренер по американскому футболу удивил игровое сообщество масштабным проектом. На протяжении 12 лет он строил огромный виртуальный мегаполис в Minecraft, преследуя одну цель.

Бывший тренер Питтсбург Стилерз Майк Томлин поразил игровое сообщество своим проектом в Minecraft, сообщает Dexerto.

От игр с детьми до собственного мегаполиса

История этого впечатляющего строительства началась примерно 12-13 лет назад, когда дети Томлина учились в средней школе. Они постоянно проводили выходные за игрой в Minecraft вместе с друзьями, а отца заворожила возможность создавать собственные архитектурные объекты в творческом режиме.

Сначала вместе с детьми он построил первые дома, но со временем "тиммейты" повзрослели, поступили в колледж и покинули кубический мир, а сам Майк остался в нем надолго.

Это была терапия для меня, своего рода беззаботное времяпрепровождение, которое позволяло отвлечься от реальности и жизненных проблем,

– прокомментировал бывший главный тренер Питтсбург Стилерз.

Свой первый город Томлин основал вокруг водоема, начав строительство с небольшого бутик-отеля на берегу залива. В этом здании он обустроил спа-комплекс с массажными кабинетами, бальный зал, ресторан и даже секретный подземный бар с видом на бассейн. Из-за ограниченных возможностей освещения в ранних версиях игры 12 лет назад архитектору пришлось активно использовать стеклянные потолки и светокамень.

Со временем город превратился в настоящий урбанистический центр с небоскребами, пентхаусами на крышах, жилыми районами и развлекательными объектами. Среди самых интересных сооружений – жилой комплекс с огромным аквариумом в центре, который построили напротив городского океанариума.

Кроме того, в городе появились бейсбольный стадион, футбольная арена MLS и жилые комплексы вдоль реки.

Все это бывший тренер показал на своем YouTube-канале, завести который Томлина убедил его сын Дино. За считанные дни ролик набрал более 3,1 миллиона просмотров и обеспечил экс-тренеру огромный резонанс и даже приглашения на несколько ток-шоу.

Видео от Томлина: смотрите ролик

По оценкам пользователей в социальной сети X, для создания виртуального мира подобного масштаба потребовалось не менее 2000 часов игрового времени.