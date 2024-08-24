Украинские команды по CS 2 завоевали шанс попасть на Perfect World Shanghai Major 2024

Сразу три украинские организации примут участие в европейском RMR турнире по Counter-Strike 2, на котором поборются за места на главном событии года – Perfect World Shanghai Major 2024.

На главном киберспортивном событии года для CS 2 – Perfect World Shanghai Major 2024 может оказаться сразу 3 украинские организации и сенсационно, что среди них нет известного коллектива Monte, информирует Games 24.

К теме NAVI потеряли лидерство в мировом рейтинге CS2: кто обогнал и где теперь украинцы

Кто представит Украину на RMR

Среди 32 команд, которые разыграют между собой путевки на желанный турнир, украинским геймерам будет за кем следить и за кого болеть.

Кроме всем известных Natus Vincere, которые попали в основную стадию RMR автоматически благодаря месту в рейтинге HLTV, на нем также будут выступать два менее именитые отечественные коллективы, состоящие полностью из украинских игроков.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet – одній з найбільших iGaming-компаній України. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Первой пробилась на региональную квалификацию команда футболиста сборной Украины и лондонского Арсенала – Александра Зинченко, под названием Passion UA.

Состав коллектива следующий:

Родион "fear" Смык

Дмитрий "jambo" Семера

Всеволод "s-chilla" Щуров

Никита "jackasmo" Скиба

Эдуард "zeRRoFIX" Петровский

Присоединилась к ней, одержав победу в последнем раунде открытой квалификации над уже упомянутыми Monte, организация B8, владельцем которой является известный киберспортсмен по Dota 2 Даниил Ишутин, более известный как Dendi.

В ее состав входят:

Арсений "cptkurtka023" Деревянский

Даниил "headtr1ck" Валитов

Алексей "alex666" Ярмощук

Андрей "npl" Кухарский

Даниил "esenthial" Цвир

Обе команды начнут борьбу на турнире с закрытой квалификации в попытке пробиться в основную стадию. При этом Passion UA будут играть в группе B, а B8 попали в группу A.

В итоге, после нескольких раундов и матчей в разных форматах, на заветный Major попадет 7 лучших команд из 32.

Стартует Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR 17 ноября, поэтому у наших коллективов достаточно времени на основательную подготовку, чего им и желаем.