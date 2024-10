Трилогию S․T․A․L․K․E․R․ Legends of the Zone на Nintendo Switch перенесли

GSC Game World объявила, что трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy выйдет на Nintendo Switch 31 октября 2024 года. Изначально релиз был запланирован на ноябрь, но дата была перенесена.

В этот сборник вошли три первые игры серии S.T.A.L.K.E.R., которые получили самые высокие оценки критиков: "Тень Чернобыля", "Чистое небо" и "Зов Припяти".

Все игры были специально адаптированы для работы на портативной консоли, при этом были внесены коррективы как в графику, так и в управление.

Особенности S.T.A.L.K.E.R.

Для оптимизации игрового процесса на Nintendo Switch в трилогии использованы такие функции, как прицеливание с помощью гироскопа и сенсорное управление. Однако, чтобы обеспечить плавную работу, разработчикам пришлось снизить качество графики, в частности уменьшить разрешение и упростить визуальные эффекты.

Несмотря на это, адаптации направлены на обеспечение стабильной и увлекательной игры на платформе.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone: смотрите трейлер для Nintendo Switch

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy ранее вышла на PlayStation 4 и Xbox One, но этот сборник не считается переизданием оригинальных игр, поэтому она не была доступна для ПК.