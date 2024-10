Трилогію S․T․A․L․K․E․R․ Legends of the Zone на Nintendo Switch перенесли

GSC Game World оголосила, що трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy вийде на Nintendo Switch 31 жовтня 2024 року. Спочатку реліз був запланований на листопад, але дату було перенесено.

До цієї збірки увійшли три перші ігри серії S.T.A.L.K.E.R., які отримали найвищі оцінки критиків: "Тінь Чорнобиля", "Чисте небо" та "Поклик Прип'яті".

Дивіться також Xbox та GSC Game World показали документальний фільм про створення S․T․A․L․K․E․R․ 2 на тлі війни

Всі ігри були спеціально адаптовані для роботи на портативній консолі, при цьому були внесені корективи як в графіку, так і в управління.

Особливості S.T.A.L.K.E.R.

Для оптимізації ігрового процесу на Nintendo Switch у трилогії використано такі функції, як прицілювання за допомогою гіроскопа та сенсорне керування. Однак, щоб забезпечити плавну роботу, розробникам довелося знизити якість графіки, зокрема зменшити роздільну здатність і спростити візуальні ефекти.

Попри це, адаптації спрямовані на забезпечення стабільної та захоплюючої гри на платформі.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone: дивіться трейлер для Nintendo Switch

А тим часом Розробники Alien: Isolation на честь 10-ї річниці гри оголосили про сиквел

Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy раніше вийшла на PlayStation 4 та Xbox One, але ця збірка не вважається перевиданням оригінальних ігор, тому вона не була доступна для ПК.