А.І. Гоуп, креативний директор, який керував виробництвом оригінальної гри, повідомив, що він повернеться до розробки Alien: Isolation 2. У своїй заяві, яку поширили через Wario64, Хоуп визнав великий попит фанатів на сиквел і натякнув, що попереду на нас чекає захоплюючий розвиток подій.

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Ми почули ваші крики про допомогу голосно і чітко. Сьогодні я радий підтвердити від імені команди, що сиквел Alien: Isolation перебуває на ранній стадії розробки. Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб поділитися з вами більш детальною інформацією, коли будемо готові,

– сказав він.

Спадщина Alien: Isolation

Гра Alien: Isolation була вперше випущена в 2014 році для різних платформ, включаючи PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 і PC.

Дія гри відбувається через 15 років після подій класичного науково-фантастичного фільму жахів Рідлі Скотта 1979 року "Чужий" і розповідає про Аманду Ріплі, доньку головної героїні Еллен Ріплі, яка вирушає на небезпечну місію, щоб розкрити правду про зникнення своєї матері.

Події протікають на борту космічної станції "Севастополь", де Аманді доводиться тікати від невблаганного ксеноморфа, орієнтуючись у середовищі, сповненому небезпеки та напруженості.

Гра отримала широку популярність за акцент на елементах survival horror, зокрема, завдяки унікальному геймплею та атмосфері. Замість того, щоб перевантажувати гравців екшеном, Alien: Isolation вирізнялася тим, що підкреслювала вразливість і напруженість, спонукаючи гравців перехитрити істоту, а не вступати в прямий бій.

Такий підхід передав суть оригінального фільму "Чужий", створивши інтенсивний та напружений досвід, який знайшов відгук як у гравців, так і у критиків.

Трейлер Alien: Isolation

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Хоча розробка Alien: Isolation 2 все ще перебуває на ранніх стадіях, A. I. Гоуп та команда пообіцяли ділитися додатковою інформацією в міру прогресу. А поки що фанати можуть святкувати підтвердження сиквелу.