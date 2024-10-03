Документальний фільм досліджує, як команда продовжувала працювати попри неспокій та зуміла передислокувати студію під час розробки гри, інформує Games 24.

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У фільмі показані особисті історії членів команди, в тому числі креативного директора студії Марії Григорович, яка відіграла ключову роль у проєкті. Раніше Григорович розповідала, що прийняти пропозицію Xbox задокументувати їхній шлях спочатку було складно, але зрештою команда відчула, що зобов'язана поділитися своїм досвідом.

Ми стоїмо на плечах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R. Важливі речі ніколи не даються легко, але у нас була віра в себе і впевненість, що ми досягнемо успіху,

– згадувала вона.

Документальна стрічка вже доступна для перегляду для усіх бажаючих на YouTube.

Дивіться фільм War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2