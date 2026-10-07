Легендарный актер рассказал о персонаже, который стал главным стыдом его жизни, в интервью для YouTube-канала PARTYCHAT.

Болезненная реакция на собственного персонажа

В видео Бейкер просматривал отрывки из своих самых известных работ. Актер с теплотой вспоминал Джоэла из The Last of Us и Хиггса из Death Stranding, но реакция на появление "космического самурая" Кая Ленга из Mass Effect 3 оказалась совсем другой.

Трой сразу же попросил выключить фрагмент и смутился, увидев сцену гибели своего героя.

Да, я это заслужил,

– прокомментировал актер смерть Ленга.

Полное видео: смотрите ролик

Есть так много причин, почему я не должен был играть этого персонажа,

– добавил он.

Несмотря на всю культовость Mass Effect, наименее любимым элементом всей франшизы для многих фанатов стал именно Кай Ленг.

Авторы пытались показать его как самого опасного наемника в галактике, но нелепые очки, манеры ниндзя и самурайский меч превратили злодея в объект насмешек и мемов.

Ситуацию усугубило и то, что персонаж китайского происхождения был наделен стереотипными чертами японской культуры. На фанатских форумах Reddit геймеры на протяжении многих лет создают темы с вопросами, является ли Кай Ленг худшим героем в истории франшизы, и даже спрашивают не создали ли его в состоянии опьянения.

Поэтому Бейкеру, которого в свое время хвалил даже Харрисон Форд, очевидно, до сих пор стыдно именно за воплощение этого персонажа в жизнь.