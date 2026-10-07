Легендарный актер рассказал о персонаже, который стал главным стыдом его жизни, в интервью для YouTube-канала PARTYCHAT.
Болезненная реакция на собственного персонажа
В видео Бейкер просматривал отрывки из своих самых известных работ. Актер с теплотой вспоминал Джоэла из The Last of Us и Хиггса из Death Stranding, но реакция на появление "космического самурая" Кая Ленга из Mass Effect 3 оказалась совсем другой.
Трой сразу же попросил выключить фрагмент и смутился, увидев сцену гибели своего героя.
Да, я это заслужил,
– прокомментировал актер смерть Ленга.
Полное видео: смотрите ролик
Есть так много причин, почему я не должен был играть этого персонажа,
– добавил он.
Несмотря на всю культовость Mass Effect, наименее любимым элементом всей франшизы для многих фанатов стал именно Кай Ленг.
Авторы пытались показать его как самого опасного наемника в галактике, но нелепые очки, манеры ниндзя и самурайский меч превратили злодея в объект насмешек и мемов.
Ситуацию усугубило и то, что персонаж китайского происхождения был наделен стереотипными чертами японской культуры. На фанатских форумах Reddit геймеры на протяжении многих лет создают темы с вопросами, является ли Кай Ленг худшим героем в истории франшизы, и даже спрашивают не создали ли его в состоянии опьянения.
Поэтому Бейкеру, которого в свое время хвалил даже Харрисон Форд, очевидно, до сих пор стыдно именно за воплощение этого персонажа в жизнь.