Украинская игра Tukoni: Forest Keepers получила престижную награду на DevGAMM 2025

На церемонии награждения DevGAMM Awards 2025 в Лиссабоне украинская инди-разработка "Tukoni: Forest Keepers" одержала победу в категории Excellence in Visual Art. Это событие отмечает лучшие независимые проекты года, а призовой фонд конкурса достигает значительных сумм.

Игра, основана на книжной вселенной художницы Оксаны Булы, уже на этапе разработки привлекает внимание мирового сообщества своим уникальным стилем, сообщает 24 Канал. Украинский проект получил признание за свою визуальную составляющую, сообщает UNITED24 Media.

Смотрите также Cyberpunk 2077 достигла 35 миллионов продаж, а команду сиквела существенно расширяют

Чем особенная игра и почему она поразила жюри?

Событие DevGAMM Awards ежегодно собирает внимание индустрии, отмечая наиболее исключительные инди-проекты. В этом году конкурс предложил участникам общий призовой фонд в 100 000 долларов, а также дополнительные 35 000 долларов в виде спонсорских наград.

Оцениванием работ занимались более 150 экспертов отрасли, а финальная церемония состоялась 7 ноября 2025 года во время конференции в Лиссабоне.

Скриншоты игры Тукони: Хранители леса

Продюсер игры Алексей Фурман в комментарии изданию "Читомо" отметил важность первоисточника. По его словам, художница Оксана Була создала чрезвычайный мир, полон доброты, любви и уважения к природе.

Сотрудничество команды с этой вселенной началось еще с VR-проекта "Знакомство с Тукони", и команда продолжает создавать новые интерактивные путешествия. Фурман отметил, что "Tukoni: Forest Keepers" является самым масштабным и амбициозным проектом, над которым они работали совместно, и очень приятно видеть глобальное признание еще до официального релиза.

Tukoni: Forest Keepers Уютная приключенческая игра от студии Dream Operator. Игроки погружаются в нарисованный вручную сказочный лес, где нужно исследовать окружение, помогать животным и решать головоломки.

Разработчики планируют перевести игру на 20 языков, включая украинский. Полноценный релиз запланирован на 2026 год, но демоверсия уже доступна для ознакомления на платформе Steam.

Это не единственная игра про Тукони

Кстати, Dream Operator в 2020 году выпустили игру Tukoni: Prologue, которая является приключенческой головоломкой в жанре "укажи и щелкни" (point and click).

Здесь игроки играют за лесного духа тукони, перед которым открывается волшебный мир, полон добра. На своем пути он встречает неповторимых персонажей и должен решить увлекательные головоломки, а также мастерить вещи из материалов найденных в волшебном лесу.