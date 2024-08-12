В Японии появился киберспортивный турнир, игрокам которого нужно просто спать

Турнир под названием "Sleep Fighter" (буквально "Спящий борец") имеет причудливую концепцию, которая заключается в том, что игроки надевают устройство для мониторинга сна и ложатся спать. Если они не высыпаются, то получают штрафные баллы.

Соревнования проводятся на платформе Street Fighter – отсюда и каламбур с названием и формальное зачисление этих соревнований к киберспорту, хотя действия участников не имеют ничего общего с играми. Спонсором выступает фармацевтическая компания SS Pharmaceuticals, которая связывает это событие с инициативой "Проект активного сна" (Active Sleep Project).

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Как это работает

Геймеры известны тем, что не очень хорошо заботятся о своем сне – они играют по ночам, потом ложатся на несколько часов, и снова продолжают "залипать" в монитор. Особенно это касается профессиональных киберспортсменов, которые неделями и месяцами тренируются для соревнований. Поэтому такой турнир является не самой плохой идеей в мире, хотя, конечно же, он вряд ли как-то поможет реальным киберспортсменам.



Официальный постер турнира Sleep Fighter / Фото SS Pharmaceuticals

В своем заявлении представители SS Pharmaceuticals объяснили, почему проект Active Sleep так важен для всех — не только для геймеров:

Когда вы спите достаточно, это позволяет получать максимум пользы от каждого дня и жить полноценной жизнью. Чтобы донести это до как можно большего количества людей, мы начинаем проект "Активный сон", чтобы сделать все возможное для поддержки тех, кто принимает вызов сна,

– говорит компания.

В течение недели перед началом Sleep Fighter специальные команды будут следить за тем, когда участники ложатся спать. Они должны будут спать не менее шести часов в сутки. Если норма не будет выполнена, с них снимут очки, когда турнир начнется в прямом эфире. Это командная работа, поэтому один плохо спящий участник может негативно повлиять на своих товарищей по команде.

Турнир начнется. Посетителям мероприятия нужно будет выиграть в лотерею, чтобы попасть на ограниченное место в зале Ryogoku KFC в Токио.