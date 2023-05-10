На Twitch забанили 7-летнего вундеркинда Call of Duty: Modern Warfare 2

Twitch заблокировал 7-летнего стримера Call of Duty: Modern Warfare 2 под ником JoDog, зарекомендовавшего себя как один из лучших игроков в рейтинговом режиме.

Со временем молодая аудитория проявляет все больше и больше интереса к "взрослым" соревновательным видеоиграм типа Call of Duty.

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Чем больше спрос, тем больше возникает предложения, а потому на Twitch появляются все более юные стримеры.

Однако самая популярная ныне платформа для прямых трансляций имеет очень строгие правила по возрасту своих пользователей. Вот их официальная позиция на этот счет:

Если вам меньше 13 лет, не используйте и не получайте доступ к услугам Twitch в любое время и любым способом.

Несмотря на это, юные контент-мейкеры могут пользоваться услугами платформы вместе с родителями, чем собственно и занимался JoDog, канал которого называется JoDogSquad, ведь 7-летний мальчик всегда играл вместе с отцом.

При этом молодой человек демонстрировал незаурядный уровень игры и даже входил в 7% лучших игроков рейтингового режима.

Невероятный уровень игры 7-летнего геймера: видео

Тем большим было удивление стримера, его отца и фолловеров, когда канал JoDogSquad получил перманентный бан Twitch.

Внимание к этому привлек журналист Джек Лаки, а "потерпевшие" даже подали официальную апелляцию, которая, однако, скорее всего будет отклонена.

Дуэт отца и сына расстроились от этой ситуации, но не отошли от идеи вести прямые эфиры, и теперь будут проводить их на платформах Facebook Gaming и Kick.