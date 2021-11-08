У EA Sports новый конкурент: руководитель компании 2K ответил на слухи о покупке лицензии FIFA

Последние слухи из мира спортивных симуляторов указывают на то, что многолетние партнеры EA Sports и FIFA имеют существенные споры по возобновлению лицензии, что может привести к появлению новой футбольной игры от гигантов индустрии из 2K. Детальнее – в материале.

Хотя в последнее время все больше говорят о том, что организация FIFA и Electronic Arts собираются разорвать сотрудничество, это не значит, что самая популярная футбольная игра в мире исчезнет. Совершенно наоборот, подобная ситуация приведет к тому, что другие компании попытаются получить лицензию FIFA, чтобы составить конкуренцию разработчикам из EA и, похоже, что в авангарде этих намерений стоят 2K Games.

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Видеоигровой гигант EA сотрудничает с важнейшей футбольной организацией для использования их брендовых прав почти 30 лет с момента выхода FIFA International Soccer в 1993 году. Хотя раньше казалось немыслимым, что Electronic Arts и FIFA пойдут разными путями, похоже, что их отношения дали существенную трещину за последние несколько лет.

В частности, около месяца назад сетью поползли слухи о том, что для возобновления контракта об использовании лицензий футбольная организация требует у разработчиков около 1 миллиарда долларов каждые четыре года.

Подобные финансовые аппетиты разозлили EA настолько, что те решили отказаться от контракта и планируют переименовать известную франшизу, что не испугало футбольных функционеров, которые в свою очередь заявили, что стремятся "расширить горизонты федерации в видеоиграх и киберспорте".

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Естественно, что другие крупные игроки рынка видеоигр внимательно следят за ситуацией вокруг такого лакомого бренда, а инвесторы из 2K Sports, похоже, серьезно заинтересованы в заполнении пустоты, которая останется, если две стороны действительно не сойдутся в переговорах.

2К известны разработкой и выпуском ряда успешных спортивных симуляторов. Среди них серии симуляторы: баскетбола – NBA 2K, хоккея – NHL 2K, бейсбола – MLB 2K и реслинга – WWE 2K.

Слухи об этом только усилились после слов исполнительного директора корпорации Штрауса Зельника. Обсуждая с журналистами приобретение студии Nordeus и их франшизы футбольных менеджеров Top Eleven, Штраус заинтриговал ответом на вопрос об интересе к лицензии FIFA и будущем компании в этом виде спорта.

Это большой шаг вперед для нас… Мы еще не были в этом виде спорта. И хм... Я думаю, что сегодня я закончу на этом, – ответил директор 2К в комментарии журналистам VGS.

Штраус Зельник – голова 2К / изображение eurogamer.it

Итак, несмотря на то, что функционер не ответил прямо на вопрос, он и не исключил подобной возможности, так сказать, оставив дверь открытой.

Конечно, многое указывает на потенциальный "развод" Electronic Arts и FIFA, но он все же не является официальным, так что все эти разговоры о других компаниях на самом деле могут так и остаться только разговорами. Именно это может быть одной из причин, почему Зельник не стал подробнее рассказывать о планах компании, но все же зажег надежду поклонников виртуального футбола на появление достойного конкурента для EA Sports.