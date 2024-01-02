Для Stardew Valley анонсировали большое нововведение: поклонники игры в восторге

Разработчик культового инди-хита Stardew Valley, ConcernedApe намекнул на важное нововведение, которое появится в игре с патчем 1.6 и поклонники проекта уже не могут дождаться. Подробности – в материале.

Эрик Барон, более известный как Concerned Ape, продолжает дразнить поклонников Stardew Valley намеками на новый контент, который появится в долгожданном Update 1.6.

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Один из самых популярных симуляторов фермы в истории видеоигр имеет огромную армию поклонников, каждый из которых с нетерпением ожидает обновления 1.6, которое принесет в игру немало интересного контента.

Разработчик игры ConcernedApe поделился в соцсети X интересным скриншотом из будущего патча, где можно увидеть персонажей Stardew Valley, которые, похоже, увлечены празднованием новогоднего фестиваля – нового сезонного события, которое появится в игре.

Первый взгляд на новый фестиваль в Stardew Valley / Фото с X

Фестивали в Stardew Valley являются одной из самых любимых механик геймеров и на протяжении многих лет они ожидали появления достойного зимнего праздника, так что радостных комментариев под фото было очень и очень много, осталось дождаться выхода патча.