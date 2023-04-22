У Steam большая распродажа игр польского издателя: скидки до 90%

В Steam стартовала распродажа игр издательства польской студии Techland. Огромные скидки компании-друга Украины будут действовать более недели до 1 мая 2023 года.

Скидки действительно огромные – до 90%. Так что некоторые игры можно купить всего за 6 или 9 гривен.

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Большие скидки на игры Techland

Скидки до 90% действуют на следующие популярные игры:

Dying Light;

Dying Light 2: Stay Human;

дополнение к обеим частям Dying Light;

трилогия шутеров Call of Juarez;

God's Trigger;

Pure Farming 2018;

Crime Cities;

Xpand Rally Xtreme.

Игры и дополнения к ним можно приобрести как по отдельности, так и в составе специального сборника. Акция продлится до 1 мая.

Кстати, польский издатель Techland с первых дней полномасштабного вторжения России поддержал Украину. Так, на официальных страницах издателя до сих пор красуется логотип в желто-голубых тонах.