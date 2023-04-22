У Steam большая распродажа игр польского издателя: скидки до 90%
22 апреля 2023, 10:39Читати новину українською
Источник:Steam
В Steam стартовала распродажа игр издательства польской студии Techland. Огромные скидки компании-друга Украины будут действовать более недели до 1 мая 2023 года.
Скидки действительно огромные – до 90%. Так что некоторые игры можно купить всего за 6 или 9 гривен.
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Большие скидки на игры Techland
Скидки до 90% действуют на следующие популярные игры:
- Dying Light;
- Dying Light 2: Stay Human;
- дополнение к обеим частям Dying Light;
- трилогия шутеров Call of Juarez;
- God's Trigger;
- Pure Farming 2018;
- Crime Cities;
- Xpand Rally Xtreme.
Игры и дополнения к ним можно приобрести как по отдельности, так и в составе специального сборника. Акция продлится до 1 мая.
Кстати, польский издатель Techland с первых дней полномасштабного вторжения России поддержал Украину. Так, на официальных страницах издателя до сих пор красуется логотип в желто-голубых тонах.