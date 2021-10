У Steam появились две скрытые игры от PlayStation Studios: у геймеров есть несколько вариантов

Геймеры заметили, что на официальной странице Sony в сервисе Steam увеличилось общее количество игр. Они предполагают, что уже в ближайшее время в этом магазине могут появиться новые консольные эксклюзивы.

В начале сентября компания Sony анонсировала, что в 2022 году на PC и PS5 выйдет специальное издание под названием Uncharted: Legacy of Thieves Collection. А на прошлой неделе ее представители отметили, что уже в январе 2022 года состоится релиз видеоигры God of War на персональные компьютеры. Понятно, что пользователям этой платформы такие новости очень понравились, правда, вряд ли они могли подумать, что информация о новом подобном проекте появится уже в этом месяце.

Дело в том, что представители Sony обновили официальную страницу этой компании в магазине Steam. Сразу же после этого геймеры заметили, что общее количество ее игр выросло до 46, хотя раньше их было 44. Поэтому пользователи предположили, что вскоре в этом популярном сервисе должно появиться сразу два новых проекта от PlayStation Studios. Стоит отметить, что точной информации пока нет, потому что страницы этих видеоигр скрыты. Представители компании Sony никак не комментировали эту ситуацию, а потому геймеры попытались разобраться сами.

Они предполагают, что одним из этих проектов является издание Uncharted: Legacy of Thieves Collection, которое пока так и не получило своей страницы в Steam. А вот со второй видеоигрой все не так-то просто. Сначала на эту роль претендовала очень известная игра The Last of Us. Дело в том, что недавно на Reddit появился скриншот страницы этой видеоигры в магазине Steam. Правда, пользователи сразу же его раскритиковали. Все потому, что они обнаружили небольшую ошибку в названии ("Of", а не "of"), а также заметили, что среди фото есть скриншот второй части.

"Слитая" страница игры The Last of Us / Фото Reddit DEVILxGameboy

А потому геймеры думают, что второй вариант, который они нашли только сегодня, более реалистичен. Дело в том, что пользователи заметили, что в базе данных магазина Steam появилась информация о новом проекте с названием Steel PC. Геймеры считают, что этой таинственной игрой может быть Sackboy: A Big Adventure, которая вышла осенью 2020 года на PS4 и PS5.

Точной эту информацию пока назвать нельзя, хотя несколько интересных зацепок есть. В скрытых файлах есть упоминание о "sumoqa", а это можно расшифровать как отдел тестирования ("qa") студии Sumo Digital ("sumo") – разработчиков этой видеоигры. А также пользователи нашли набор данных под названием "Marmalade Content". Стоит отметить, что в "слитой" базе GeForce NOW, игра Sackboy: A Big Adventure, называлась "Project Marmalade".

Трейлер видеоигры Sackboy: A Big Adventure: видео