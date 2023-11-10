В Steam появится новая полезная функция, которую ждало немало геймеров

Появилась информация, что цифровой магазин видеоигр Steam добавит к своему функционалу новую возможность, о которой долгое время просили немало геймеров. Подробности – в материале.

Дата майнер и создатель платформы SteamDB, Павел Джундик поделился в сети интересным скриншотом, который позволил предположить, что на платформе от Valve появится новая полезная функция.

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На этот момент, если игрок имеет какую-то игру за которую ему, возможно, немного стыдно и он бы не хотел, чтобы о ней знали другие пользователи, то ее можно скрыть из своей библиотеки.

Однако если геймер решит запустить этот проект, то это, а также полученные достижения и проведенное в нем время, все равно будут видимы для всех.

Новая же функция позволит игрокам выбрать конкретную игру и "Пометить как приватную".

Таким образом, другие люди не будут знать, что тот или иной проект вообще находится в собственности конкретного геймера.

Реакция пользователей платформы на пост Джундика красноречиво показывает, что многие из них достаточно долго ждали подобного функционала, чтобы, не боясь осуждения, спокойно играть в разные контроверсионные игры, в том числе с определенным "содержимым для взрослых".