Франшизу Prince of Persia буквально замели "пески времени", ведь она не имела новых игр в течение довольно продолжительного времени, однако на Summer Game Fest 2023 Ubisoft неожиданно порадовали поклонников культовой серии, сообщает 24 Канал.

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Когда-то "Принц Персии" был одной из ключевых франшиз Ubisoft, но прошло больше десяти лет с тех пор, как выходила новая титульная игра серии.

Правда, точно известно о разработке ремейка The Sands of Time, однако он неоднократно подвергался переносам и даже был перезапущен, поэтому в этот момент его судьба продолжает оставаться неизвестной.

Тем большим было удивление фанатов, когда они увидели как Summer Game Fest 2023 неожиданно началась именно с анонса новой игры Prince of Persia под названием The Lost Crown.

Трейлер Prince of Persia: The Lost Crown – видео

Увлекательный трейлер показал что новинка вернет франшизу к ее основам, а именно двумерным платформерам. Игра сосредоточится на боевой системе, битвах с боссами и разгадывании головоломок.

Хотя некоторые поклонники Prince of Persia больше любят трехмерные приключения, игра все равно выглядит очень интересно исходя из того, что было показано до сих пор.

При этом геймерам придется подождать до следующего года, чтобы самостоятельно поиграть в The Lost Crown, ведь релиз запланирован на 18 января 2024 года на ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X.

При этом больше об игре можно будет узнать на специальном событии в рамках Summer Game Fest под названием Ubisoft Forward, которое состоится в понедельник, 12 июня в 20:00 по Киеву.