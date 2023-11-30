Ubisoft бесплатно раздает одну из самых противоречивых игр серии Assasin's Creed
Источник:Ubisoft
В течение ограниченного времени Ubisoft бесплатно дарит геймерам на ПК, одну из самых недооцененных игр в истории франшизы Assassin's Creed. Детальнее – в материале.
Франшиза Assassin's Creed насчитывает 12 основных игр, 17 спин-оффов, несколько короткометражных фильмов, 1 полный метр и ряд различных трансмедийных проектов.
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Среди всего этого разнообразия, по нашему мнению, наиболее недооцененным продуктом является Assassin's Creed Syndicate.
Этот приключенческий экшн был выпущен еще в 2015 году и планировал обогатить формулу успеха AC, принеся новую систему передвижения и улучшенную механику стелса. Вдобавок Syndicate также на долгие годы стала последней игрой серии, не имевшей RPG элементов, появившихся уже в ее преемнице – Origins, а затем и в Odyssey и Valhalla.
Несмотря на все добродетели, на релизе проект подвергся критике, в частности из-за ряда технических проблем. С течением времени Ubisoft исправляли недостатки один за другим, однако в памяти геймерского сообщества игра осталась как достаточно посредственная.
Однако, через семь лет после выхода, Assassin's Creed Syndicate все еще есть что предложить игрокам, ведь в игре одна из лучших боевых систем в серии и довольно хороший сюжет, полный интересных историй.
Тем более разработчики предлагают бесплатные цифровые копии Assassin's Creed Syndicate всем пользователям ПК, имеющим аккаунт Ubisoft, следовательно игру можно забрать в лаунчере Ubisoft Connect до 6 декабря.
Трейлер Assassin's Creed Syndicate: смотреть видео
Итак, советуем вам прогуляться по улочкам и крышам викторианского Лондона, особенно, когда это можно сделать "на халяву".