Секретная пауза и реструктуризация

Генеральный директор компании Ив Гильмо заявил, что в настоящее время разработчики не работают ни над одной новой частью серии хакерских экшенов. Проект пока не передан ни одной из вновь созданных автономных творческих студий, поэтому активное производство продолжения фактически остановлено, пишет Video Games Chronicle.

Эта серия является важным брендом для нашего будущего, но сейчас мы не планируем передавать ее творческой студии до потенциального переосмысления,

– прокомментировал Гильмо.

Французский гигант недавно провел масштабную реструктуризацию, в ходе которой руководство отменило шесть проектов и закрыло две студии в целях экономии средств. Сейчас издатель сосредоточил все силы на развитии серий Assassin's Creed и Far Cry, для которых готовят сразу несколько новых игр. К тому же разработчики пытаются понять, как выделить потенциальную новинку на фоне предстоящего релиза Grand Theft Auto 6.

Судьба фильма и будущее франшизы

В то же время в разработке остается полноценный художественный фильм по мотивам игровой вселенной. Творческая команда завершила съемки картины еще два года назад, а в прошлом году провела дополнительные пересъемки. Однако дата премьеры киноадаптации до сих пор остается тайной.

Последняя игра серии Watch Dogs Legion вышла в 2020 году и получила сдержанные отзывы от сообщества. Несмотря на это, руководство компании надеется вернуть хакерский экшен к жизни в будущем.