Ubisoft решила составить конкуренцию Activision в области многопользовательских шутеров и запустила бета-тест амбициозного проекта под названием XDefiant, информирует 24 Канал.

Тестирование является кроссплатформенным и проходит на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а продлится до 23 апреля. Желающие принять участие геймеры могут зарегистрироваться на сайте.

Игроков будут ждать четыре фракции, вдохновленные другими известными проектами от Ubisoft: The Cleaners (из The Division), Libertad (из Far Cry 6), Echelon (из серии Splinter Cell) и Phantoms (из Ghost Recon Phantoms).

Каждая фракция содержит по три персонажа, при этом один из них становится доступным с самого начала, в то время как остальных нужно разблокировать посредством выполнения миссий.

Управляя ими, игроки могут соревноваться на 14 картах, используя 24 вида оружия, 44 апгрейда к нему и пять взрывных устройств. Доступны для игры целых пять режимов: Escort, Zone Control, Hot Shot, Domination и Occupy.

Обзор карт и режимов, доступных в игре: видео

Хотя прогресс, полученный в бете, не перенесется в полную версию игры, Ubisoft сообщили, что тестеры смогут сберечь до 10 эксклюзивных косметических предметов.

Интересно, что XDefiant разрабатывается подразделением Ubisoft San Francisco, а возглавляет работу над проектом исполнительный продюсер Марк Рубин, ранее занимавший ту же должность в студии Infinity Ward, известной своей работой над несколькими проектами по франшизе Call of Duty.

Трейлер XDefiant: видео

Именно этот фактор заставил поклонников шутера от Activision следить за новинкой, а некоторые из них в соцсетях уже рассыпались в похвальных отзывах для XDefiant, заявляя, что в ней есть все, чего недостает последней Call of Duty.

Также известно, что разработчики планируют развивать игру сезонами, методом популярного сейчас боевого пропуска, постепенно добавляя новый контент – фракции, карты и оружие.

При этом окончательная дата релиза XDefiant все еще не известна.